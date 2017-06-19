Попытка теракта на Елисейских полях: преступник скончался от ран

Парижская военная полиция (жандармерия) пришла к выводу, что наезд на полицейский микроавтобус в районе Елисейских полей был намеренным и является актом террора. Прокуратура Парижа возбудила дело о террористическом нападении.

Об этом сообщает в понедельник, 19 июня, издание The Local.

Водитель автомобиля модели Renault Megane, въехавшего в полицейский фургон, был тяжело ранен при столкновении и, как подтвердили в МВД Франции, скончался на месте происшествия.

Его личность установлена: 33-летний мужчина, имени которого пресса не обнародует, входил в "список S" подозреваемых в терроризме. При осмотре в его автомобиле были найдены газовые баллоны, автомат Калашникова, пистолет и патроны, сообщил телеканал BFM TV.

Никто из полицейских в ходе операции по нейтрализации преступника не пострадал, ситуация на Елисейских полях находится под контролем: стражи порядка оцепили театр "Мариньи" и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием. Елисейские поля перекрыты в районе площади Рон-Пуэн и двух станций метрополитена.

Пьер-Анри Бранде, представитель пресс-службы МВД, сообщил, что в настоящее время ведется обыск сгоревшего автомобиля с целью гарантировать, что это транспортное средство не представляет никакой дополнительной опасности.

Напомним, что полиция Франции находится в состоянии повышенной боеготовности уже второй год – после серии терактов в столице.

Ранее в этом месяце неизвестный злоумышленник, вооруженный молотком, напал на полицейского, охранявшего Собор Парижской богоматери ( Нотр-Дам де Пари), и попытался нанести ему удар.

Французская полиция квалифицировала нападение как теракт. Причины и обстоятельства этого преступления расследуются отделом полиции по борьбе с терроризмом.

В апреле этого года спецслужбам Франции удалось предотвратить теракт, который должен был произойти на завершающем этапе президентской кампании. Двое подозреваемых были задержаны.

Ранее в этом месяце на Елисейских полях произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, а его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается ИГ.