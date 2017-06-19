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В мире

ООН: 64,5 млн человек в 2016 году были вынуждены покинуть свои дома

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщает, что в 2016 году был побит рекорд числа вынужденных переселенцев – беженцами в чужих или своих странах стали 64,5 млн человек.

Это на 300 тысяч человек больше, чем в 2015 году, однако на шесть миллионов больше, чем в 2014 году.

Как отмечается в заявлении UNHCR, это означает, что каждые три секунды один человек в мире вынужден покинуть свой дом.

Из 64,5 миллиона вынужденных переселенцев 22,5 млн человек составляют беженцы. 40,4 млн – внутренние переселенцы. 2,8 млн – люди, подавшие запрос о получении статуса беженца.

Наибольшее число беженцев (5,5 млн) родом из Сирии, на втором месте – Афганистан (2,5 млн).

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