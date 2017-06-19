Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма

В понедельник, 19 июня, Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Европейского совета.

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В санкции входит запрет на импорт в страны ЕС производимой в Крыму и Севастополе продукции, инвестиции в компании и недвижимость, туризм, экспорт ряда товаров и услуг.

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.





