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В мире

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма

время публикации: 10:56 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати фото
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма

В понедельник, 19 июня, Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Европейского совета.

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В санкции входит запрет на импорт в страны ЕС производимой в Крыму и Севастополе продукции, инвестиции в компании и недвижимость, туризм, экспорт ряда товаров и услуг.

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.



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