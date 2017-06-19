Россия прекращает взаимодействие с США по Сирии: причина – сбитый самолет

Российское военное руководство сообщает о том, что с 19 июня прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии. Такое решение было принято после того, как американский истребитель уничтожил самолет ВВС Сирии.

Москва возмущены тем, что США не воспользовались спецканалом связи при атаке на сирийский самолет, несмотря на то что российская авиация была в это время в воздухе, пишет 19 июня новостное агентство "Интерфакс".

"В воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между командованиями авиабазы "Эль-Удейд" (Катар) и авиабазы "Хмеймим" для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии" – приводит издание текст заявления Минобороны РФ.

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года" – заявляют российские военные.

Напомним, что в минувшее воскресенье министерство обороны США сообщило, что самолет F-18 американских ВВС сбил сирийский Су-22, незадолго до этого атаковавший позиции курдского ополчения недалеко от города Джадин в 40 километрах от Ракки.

В заявлении отмечалось, что цель была уничтожена в полном соответствии с правилами открытия огня и в целях обеспечения коллективной безопасности отрядов, действующих совместно с западной коалицией.

В частности, перед тем, как сбить Су-22, американские военные обратились к командованию российских сил в Сирии, чтобы предотвратить эскалацию. Добавим, что впервые с начала конфликта американские ВВС уничтожили самолет противника.

Сирийские власти сообщили о гибели военного летчика. Они заявили, что самолет атаковал позиции "Исламского государства". Согласно заявлению официального Дамаска, инцидент угрожает совместной борьбе с терроризмом.

"Координация между США и джихадистами свидетельствует, что американцы используют террор для реализации своего американо-сионистского проекта", - утверждается в заявлении.