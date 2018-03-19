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Предварительные итоги выборов президента России: Путин получил рекордные 77% голосов

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
Предварительные итоги выборов президента России: Путин получил рекордные 77% голосов
Предварительные итоги выборов президента России: Путин получил рекордные 77% голосов
Предварительные итоги выборов президента России: Путин получил рекордные 77% голосов

Центральная избирательная комиссия РФ рано утром 19 марта огласила предварительные результаты выборов президента России.

Согласно опубликованным данным, после подсчета 99,79% бюллетеней действующий президент Владимир Путин набирает 76,67% голосов.

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Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей – за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году, передает государственное российское агентство РИА Новости. В 2012 году за Путина проголосовали 63,6% россиян, участвовавших в выборах.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,81%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 5,67%, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") получает 1,67% голосов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский – 1,04%.

Менее 1% у Бориса Титова "Партия роста" (0,76%), Максима Сурайкина "Коммунисты России" (0,68%) и Сергея Бабурина "Российский общенародный союз" (0,65%).

По предварительным данным, явка на выборах составила 67,4%.

Результаты голосования на избирательных участках в Израиле будут опубликованы позже, после того, как ЦИК РФ предоставит окончательные данные по итогам голосования. Посольство России в Израиле сообщает, что на 14 избирательных участках в 14 городах проголосовали более 12 тысяч российских граждан (в 2012 году по итогам выборов президента РФ в Израиле действительными были признаны 11.192 бюллетеня, еще 209 бюллетеней были обработаны в Рамалле).



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