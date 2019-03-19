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В мире

Умер кинорежиссер Марлен Хуциев

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:58 блог версия для печати фото
Марлен Хуциев
Владимир Путин и Марлен Хуциев
Умер российский кинорежиссер Марлен Хуциев

Во вторник, 19 марта, стало известно, что в возрасте 93 лет умер кинорежиссер Марлен Хуциев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Марлен Хуциев. Краткая биография

Марлен Хуциев родился в Тифлисе (Тбилиси) 4 октября 1925 года в семье коммунистического деятеля, занимавшего важные государственные посты (расстрелянного в 1937 году) и актрисы дворянского происхождения. В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

В 1953-1958 годах работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года – на киностудии им. Горького, с 1965 года – на киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Кроме того, Хуциев поставил в театре "Современник" (1967, 1986) спектакль "Случай в Виши", снялся в нескольких фильмах.

В 1966 году подписал письмо 25-ти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л.Брежневу против реабилитации Сталина.

В 1968-1971 гг. – художественный руководитель ТО "Экран" Центрального телевидения.

С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 по 2009 – заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессор.

В 1965-1986 годах – секретарь правления Союза кинематографистов СССР. С 1998 года – председатель Комитета по игровому кино Союза кинематографистов России. С 1989 года – Президент Гильдии кинорежиссёров России.

19 декабря 2008 года был избран председателем Союза кинематографистов России. 17 марта 2009 года Пресненский суд Москвы признал итоги VII съезда СК, на котором Хуциев был избран председателем, незаконными. Это решение было оспорено в судебном порядке.

Как режиссер снял 13 кинофильмов, среди которых "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Фёдора" (1958), "Застава Ильича" (1964), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Послесловие" (1983), "Бесконечность" (1991). На 2019 год запланирован выход нового фильма Хуциева – "Невечерняя".

С декабря 2018 по январь 2019 Марлен Хуциев и его жена Ирина Соловьева тяжело болели. Супруга режиссера скончалась 5 января 2019 года.

Марлен Хуциев с 16 марта находился в реанимационном отделении одной из московских больниц. Умер 19 марта 2019 года.

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// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 5 января 2019 г.
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Вторник, 19 марта 2019 г.
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