Наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Подробности

В четверг, 18 мая, в центре Нью-Йорка на площади Таймс-сквер, на пересечении 45-й улицы и Бродвея, красный автомобиль модели Honda Accord, ехавший на большой скорости по встречной полосе, выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов.

В результате наезда более 20 человек получили травмы. Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, скончалась.

Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.

Опубликовано имя задержанного. Это 26-летний Ричард Рохас. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что водитель находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства. По словам свидетелей, во время задержания Рохас просил полицейских, чтобы они застрелили его.

Следствие исключило версию теракта. Водителю будут предъявлены более 20 обвинений в покушениях на убийство и одно обвинение в убийстве второй степени.