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В мире

Наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Подробности

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Подробности
Наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Подробности
Наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Подробности

В четверг, 18 мая, в центре Нью-Йорка на площади Таймс-сквер, на пересечении 45-й улицы и Бродвея, красный автомобиль модели Honda Accord, ехавший на большой скорости по встречной полосе, выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов.

В результате наезда более 20 человек получили травмы. Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, скончалась.

Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.

Опубликовано имя задержанного. Это 26-летний Ричард Рохас. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что водитель находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства. По словам свидетелей, во время задержания Рохас просил полицейских, чтобы они застрелили его.

Следствие исключило версию теракта. Водителю будут предъявлены более 20 обвинений в покушениях на убийство и одно обвинение в убийстве второй степени.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2017 г.
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов: есть жертвы







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Пятница, 19 мая 2017 г.
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