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В мире

Австрийские СМИ: за "Штрахе-гейтом" может стоять "Мосад"

время публикации: 19 мая 2019 г., 08:01 | последнее обновление: 19 мая 2019 г., 08:27 блог версия для печати фото
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийские СМИ: за "Штрахе-гейтом" может стоять "Мосад"
Австрийские СМИ: за "Штрахе-гейтом" может стоять "Мосад"

Издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с россиянкой Аленой Макаровой. По данным СМИ, на этой встрече, которая состоялась в 2017 году, обсуждалась возможность покупки Макаровой австрийской газеты Kronen Zeitung. Кроме того, Штрахе якобы обещал ей обеспечить доступ к государственным контрактам, а взамен хотел получить финансовую помощь для АПС на парламентских выборах.

После этих публикаций Штрахе объявил об уходе в отставку. "Моя персона не должна стать причиной для предлога в подрыве работы этого правительства, потому что именно это было целью этой грязной кампании. Я сегодня провел беседу с канцлером Себастьяном Курцем и предложил свою отставку с позиции вице-канцлера Австрийской Республики. Он примет это прошение", – цитировал ТАСС заявление Штрахе.

Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал видеозаписи с участием Штрахе "позорными".

На этом фоне в австрийских СМИ появились предположения о том, что за "Штрахе-гейтом" могут стоять израильский политический советник Таль Зильберштейн и израильская внешняя разведка "Мосад". Такого рода слухи утром 19 мая цитировались в эфире израильской государственной радиостанции "Кан Бет". Отметим, что никаких доказательств причастности "Мосада" или Зильберштейна к скандалу вокруг Штрахе не приводилось.

Австрийские СМИ пишут о некой "грязной кампании" в социальных сетях в предвыборный период в 2017 году, за которой якобы стоит команда Зильберштейна.

Напомним, что Таль Зильберштейн является стратегическим советником израильского бизнесмена Бени Штайнмаца. 14 августа 2017 года оба они были задержаны по подозрениям в фальсификации документов, даче взяток, отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях. Но через несколько дней Зильберштейн и Штайнмац были отпущены, обвинений им не предъявляли.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2019 г.
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за "российского скандала"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
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