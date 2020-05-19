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NEWSru.co.il :: В мире19 мая 2020 г., 00:24

Трамп объявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

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Трамп объявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что уже несколько недель принимает по одной таблетке гидроксихлорохина для того, чтобы не заболеть коронавирусом. Он подчеркнул, что врач, наблюдающий за его здоровьем в Белом доме, не возражал против этого.

По словам Трампа, он решил принимать препарат, поскольку "слышал о нем много хорошего". "Вы будете удивлены, когда узнаете, сколько людей его принимают", – сказал он журналистам в Белом доме.

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Телеканал NBC News, комментируя заявление президента США, отмечает, что Трамп с самого начала активно продвигал идею применения гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции, хотя по поводу эффективности этого метода существуют множество споров в научном мире.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий не одно десятилетие. 31 марта фармацевтический концерн "Тева" сообщил что передаст системе здравоохранения Израиля 2 миллиона доз гидроксихлорохина.

Напомним, что медикаментозная схема лечения коронавирусного заболевания COVID-19 с применением гидроксихлорохина, азитромицина и сульфата цинка была предложена в США доктором Владимиром Зеленко и стала предметом споров врачей и ученых в разных странах мира. Даже после положительных отзывов президента США Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, после публикаций о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) "утвердило" эту схему, многие специалисты говорили о нехватке данных и сомнительности применяемого метода. В Бразилии 11 человек умерли в ходе исследования об эффективности хлорохина при лечении коронавириуса.



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