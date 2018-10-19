19 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Галича, писателя, драматурга и поэта. Его исполнение под гитару собственных песен стало примером осознанного выбора, гражданской смелости и поэтической свободы.

Первое и единственное в стране публичное выступление Александра Галича состоялось в новосибирском Академгородке, в клубе "Под интегралом" 6 марта 1968 года, когда неугодный власти автор спел "На смерть Пастернака". Тем не менее, песни Галича, записанные на магнитофонную пленку, слушали по всей стране.

Ян Шенкман в "Новой газете", в статье, посвященной 100-летию со дня рождения Галича, отмечает, что он был чуть ли не единственным автором-исполнителем, распространение записей которого приравнивалось к антисоветской агитации. "В 1982 году был осужден Петр Бутов за хранение целого ряда изданий. Их перечень начинался со сборника стихов "Поколение обреченных", в котором, как утверждало обвинительное заключение по его уголовному делу, "А. Галич с антисоветских позиций возводит грубую клевету на коммунистов, органы правосудия и управления СССР, извращает политику партии и Советского государства в области внешней политики. Вся книга проникнута ненавистью к Советской власти".

По наблюдению Александра Кана (ВВС), сегодня "Галича помнят и знают, но почти не слушают. Отчасти потому, что слушание это непростое, оно не тешит нашу ностальгию, а бередит раны".

За две недели до смерти Галич принял участие в записи новогодней передачи на радио "Свобода". Он немного рассказал о том, чем занимался в уходящем, 1977 году, а затем спел одну из своих новых песен, предупредив слушателей: "Она не такая уж веселая, но что поделаешь, вы ведь не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни".

Биографическая справка

Александр Аркадьевич Галич (настоящая фамилия – Гинзбург) родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе (сейчас Днепр) в еврейской семье. Отец, Арон Самойлович Гинзбург, был экономистом; мать, Фейга Борисовна Векслер, работала в консерватории.

В 1920 году семья Галича переехала в Севастополь, а в 1923 году – в Москву.

После девятого класса Галич почти одновременно поступил в Литературный институт и в Оперно-драматическую студию Станиславского, ставшую последним курсом Станиславского, который он не успел выпустить. Литературный институт он вскоре бросил, а через три года оставил и Оперно-драматическую студию и перешел в Театр-студию Алексея Арбузова и Валентина Плучека. В феврале 1940 года студия дебютировала спектаклем "Город на заре".

Когда началась война, Галича призвали в армию. Но медицинская комиссия обнаружила у него врожденный порок сердца и освободила от службы. В 50-60 годы Галич написал несколько сценариев к фильмам, ставшим популярными: "Вас вызывает Таймыр", "Верные друзья", "Дайте жалобную книгу", "На семи ветрах", а также ряд пьес. В октябре 1964 года за сценарий фильма "Государственный преступник" он был награжден грамотой КГБ СССР.

В конце 1950-х годов Галич начал сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Первые песни, будучи относительно безобидными в политическом отношении, не совпадали с официальной советской эстетикой. Так начался перелом в творчестве благополучного советского литератора. Ему способствовала и история с несостоявшейся премьерой пьесы Галича "Матросская тишина", написанной для создававшегося театра "Современник". Уже отрепетированную пьесу запретили к показу, заявив автору, что он искаженно представляет роль евреев в Великой Отечественной войне.

8 марта 1968 года в Академгородке Новосибирска прошел фестиваль авторской песни, проведенный клубом "Под интегралом". На этом фестивале состоялся единственный публичный концерт Александра Галича в СССР. 18 апреля в газете "Вечерний Новосибирск" появилась статья, где Галича обвиняли во всех грехах. На него посыпались угрозы, запрещение петь свои песни; потом начались репрессии.

В 1969 году в зарубежном издательстве "Посев" вышла его первая книга. Это послужило причиной его последующего исключения из Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и даже из Литфонда. Открыта травля в печати, прекращены публикации в официальной прессе.

25 июня 1974 года Галич был вынужден эмигрировать из СССР. 22 октября 1974 года постановлением Главлита по согласованию с ЦК КПСС все его ранее изданные произведения были запрещены в СССР.

Первым его пристанищем за рубежом стала Норвегия, затем он переехал в Мюнхен, где некоторое время работал на американской радиостанции "Свобода". Потом Галич поселился и жил в Париже.

15 декабря 1977 года, около 14:00, в результате несчастного случая, на 60-м году жизни, А. Галич трагически погиб от удара электрическим током при подключении антенны к телевизору.

Александр Аркадьевич Галич был похоронен 22 декабря 1977 года, недалеко от Парижа, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На могильной плите выбита надпись: "Блажени изгнани правды ради".





