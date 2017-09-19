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Прокуратура Женевы расследует серию засорений общественных туалетов купюрами в 500 евро

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:10 блог версия для печати фото
Прокуратура Женевы расследует серию засорений общественных туалетов купюрами в 500 евро
Прокуратура Женевы расследует серию засорений общественных туалетов купюрами в 500 евро
Прокуратура Женевы расследует серию засорений общественных туалетов купюрами в 500 евро

Спуск банкнот в унитаз не является преступлением в Швейцарии, однако прокуратура Женевы начала расследование серии случаев засорения общественных туалетов порванными купюрами номиналом 500 евро.

Первый засор произошел еще в июне этого года назад в мужском туалете одного из филиалов швейцарского банка UBS. После этого с разницей в несколько дней купюрами были засорены унитазы в трех расположенных недалеко от банка точках общественного питания – пиццерии и двух кафе.

Во всех случаях банкноты на крупную сумму (несколько десятков тысяч евро) были методично порезаны на мелкие кусочки.

Как сообщает Le Figaro, недавно стало известно, что порезанные деньги принадлежали гражданке Испании, несколько лет назад выигравшей значительную сумму в лотерее и положившей выигрыш в депозит в женевском филиале банка UBS.

Об этом стало известно от адвоката женщины, предложившего заплатить заведениям компенсацию за ущерб в размере нескольких тысяч франков. Однако имя женщины и причины, побудившие кого бы то ни было уничтожать наличные деньги таким странным способом, он отказался.



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