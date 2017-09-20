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Нетаниягу выступил на сессии Генассамблеи ООН: "Свет Израиля не погаснет"

время публикации: 19 сентября 2017 г., 22:57 | последнее обновление: 19 сентября 2017 г., 23:17 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН. 19 сентября 2017 года
Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН. 19 сентября 2017 года
Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН. 19 сентября 2017 года

Во вторник, 19 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава правительства выступал сразу после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и он завершал утреннюю сессию Ассамблеи.

Как и ожидалось, большая часть речи премьер-министра была посвящена иранской тематике. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку, которую США оказывают Израилю в этом вопросе. "Ранее в своем выступлении с этой трибуны вы назвали соглашение держав с Ираном постыдным, и я не могу не согласиться с вами", - сказал глава правительства Израиля. Премьер-министр также отметил: "Два года назад я объяснял, почему соглашение с Ираном не заблокирует путь этой страны к атомной бомбе, а в известном смысле прокладывает этот путь, так как у всех ограничений, фигурирующих в этом соглашении, ограничен срок действия". Нетаниягу призвал отменить соглашение с Ираном или внести в него серьезные коррективы.

Нетаниягу обратился к лидерам иранского режима, повторив по-английски и на иврите фразу "Свет Израиля не погаснет" (נצח ישראל לא ישקר). После этого глава правительства обратился к иранскому народу на персидском языке и сказал: "Вы не враги нам, вы - наши друзья".

Глава правительства коснулся ситуации в Сирии. "Мы не позволим Ирану обосноваться в Сирии – на суше, в воздухе и на море. Мы не позволим Ирану создать новый, антиизраильский фронт на наших северных границах. Премьер-министр упомянул встречу с президентом Египта аль-Фаттахом ас-Сиси, состоявшуюся накануне. "В противостоянии иранской угрозе мы не одиноки. Плечом к плечу с нами стоят те в арабском мире, кто разделяют нашу надежду на лучшее будущее".

Глава правительства упомянул и вопрос переговоров с ПНА. "Израиль верен своему слову и хранит стремление к миру со всеми соседями, в том числе с палестинцами. Мы беседовали об этом накануне с президентом Трампом. Я высоко ценю его готовность действовать в этом направлении. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться и реализации шансов на мир и преодоления иранской угрозы".

Говоря о месте Израиля на мировой арене, Нетаниягу подчеркнул: "Мир наблюдает революционные перемены в отношении к Израилю. Многие страны мира поняли, какими возможностями обладает Израиль в борьбе с террором".

Нетаниягу заявил, что благодаря работе израильских спецслужб предотвращены десятки терактов во всем мире, спасены жизни сотен людей.

Биньямин Нетаниягу отметил, что он стал первым в истории Израиля главой правительства, который посетил страны Латинской Америки. Он добавил, что побывал за пять лет на шести континентах.

Биньямин Нетаниягу подверг критике политику ООН и институтов этой организации в отношении Израиля. По словам израильского премьер-министра, в ООН до сих пор не поняли, что существует черное и белое. Премьер-министр Израиля пообещал также посетить Антарктику, пошутив, что пингвины признают еврейское государство. Он отметил: "Научно доказано, что пингвины умеют различать черное и белое, в отличие от некоторых политиков и общественных деятелей. Например, в отличие от членов Международной организации здравоохранения, которая вместо того, чтобы заниматься актуальными проблемами и эпидемиями, недавно вынесла резолюцию, осуждающую Израиль".

Нетаниягу напомнил слова генсекретаря ООН о том, что "отрицание права Израиля на существование является антисемитизмом". И отметил, что до последнего время "эпицентр глобального антисемитизма был именно здесь, в ООН. Может быть, потребуется еще несколько лет, но я уверен, что связи Израиля с другими государствами, отразятся и на позицию ООН".

Выступление Нетаниягу началось примерно в 22:00. В этот момент дежурным спикером заседания был посол Израиля в ООН Дани Данон.

Для президента США Дональда Трампа, также выступавшего на утренней сессии, это было первое выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи. Также впервые принимал участие в этом форуме президент Франции Эммануэль Макрон, который предупредил, что отмена ядерного соглашения с Ираном, без предложения альтернативного решения, будет большой ошибкой.

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