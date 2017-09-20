Нетаниягу выступил на сессии Генассамблеи ООН: "Свет Израиля не погаснет"

Во вторник, 19 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава правительства выступал сразу после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и он завершал утреннюю сессию Ассамблеи.

Как и ожидалось, большая часть речи премьер-министра была посвящена иранской тематике. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку, которую США оказывают Израилю в этом вопросе. "Ранее в своем выступлении с этой трибуны вы назвали соглашение держав с Ираном постыдным, и я не могу не согласиться с вами", - сказал глава правительства Израиля. Премьер-министр также отметил: "Два года назад я объяснял, почему соглашение с Ираном не заблокирует путь этой страны к атомной бомбе, а в известном смысле прокладывает этот путь, так как у всех ограничений, фигурирующих в этом соглашении, ограничен срок действия". Нетаниягу призвал отменить соглашение с Ираном или внести в него серьезные коррективы.

Нетаниягу обратился к лидерам иранского режима, повторив по-английски и на иврите фразу "Свет Израиля не погаснет" (נצח ישראל לא ישקר). После этого глава правительства обратился к иранскому народу на персидском языке и сказал: "Вы не враги нам, вы - наши друзья".

Глава правительства коснулся ситуации в Сирии. "Мы не позволим Ирану обосноваться в Сирии – на суше, в воздухе и на море. Мы не позволим Ирану создать новый, антиизраильский фронт на наших северных границах. Премьер-министр упомянул встречу с президентом Египта аль-Фаттахом ас-Сиси, состоявшуюся накануне. "В противостоянии иранской угрозе мы не одиноки. Плечом к плечу с нами стоят те в арабском мире, кто разделяют нашу надежду на лучшее будущее".

Глава правительства упомянул и вопрос переговоров с ПНА. "Израиль верен своему слову и хранит стремление к миру со всеми соседями, в том числе с палестинцами. Мы беседовали об этом накануне с президентом Трампом. Я высоко ценю его готовность действовать в этом направлении. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться и реализации шансов на мир и преодоления иранской угрозы".

Говоря о месте Израиля на мировой арене, Нетаниягу подчеркнул: "Мир наблюдает революционные перемены в отношении к Израилю. Многие страны мира поняли, какими возможностями обладает Израиль в борьбе с террором".

Нетаниягу заявил, что благодаря работе израильских спецслужб предотвращены десятки терактов во всем мире, спасены жизни сотен людей.

Биньямин Нетаниягу отметил, что он стал первым в истории Израиля главой правительства, который посетил страны Латинской Америки. Он добавил, что побывал за пять лет на шести континентах.

Биньямин Нетаниягу подверг критике политику ООН и институтов этой организации в отношении Израиля. По словам израильского премьер-министра, в ООН до сих пор не поняли, что существует черное и белое. Премьер-министр Израиля пообещал также посетить Антарктику, пошутив, что пингвины признают еврейское государство. Он отметил: "Научно доказано, что пингвины умеют различать черное и белое, в отличие от некоторых политиков и общественных деятелей. Например, в отличие от членов Международной организации здравоохранения, которая вместо того, чтобы заниматься актуальными проблемами и эпидемиями, недавно вынесла резолюцию, осуждающую Израиль".

Нетаниягу напомнил слова генсекретаря ООН о том, что "отрицание права Израиля на существование является антисемитизмом". И отметил, что до последнего время "эпицентр глобального антисемитизма был именно здесь, в ООН. Может быть, потребуется еще несколько лет, но я уверен, что связи Израиля с другими государствами, отразятся и на позицию ООН".

Выступление Нетаниягу началось примерно в 22:00. В этот момент дежурным спикером заседания был посол Израиля в ООН Дани Данон.

Для президента США Дональда Трампа, также выступавшего на утренней сессии, это было первое выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи. Также впервые принимал участие в этом форуме президент Франции Эммануэль Макрон, который предупредил, что отмена ядерного соглашения с Ираном, без предложения альтернативного решения, будет большой ошибкой.