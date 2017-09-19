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Выступление Дональда Трампа на сессии ГА ООН: "Америка – прежде всего"

время публикации: 17:22 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати фото
Дональд Трамп на сессии ГА ООН. 19 сентября 2017 года
Дональд Трамп на сессии ГА ООН. 19 сентября 2017 года
Дональд Трамп на сессии ГА ООН. 19 сентября 2017 года

Президент США Дональд Трамп впервые выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН и рассказал присутствующим о своем видении американской внешней политики, основанном на принципе "Америка прежде всего", подчеркнув и ее обязательства в отношении мира и процветания других стран планеты.

Трамп прибыл на 72-сессию ГА ООН, проходящую в эти дни в Нью-Йорке, в сопровождении своей супруги Меланьи и постпреда США в ООН Никки Хейли. Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что для Трампа первое выступление перед ООН – это "прекрасная возможность продемонстрировать лидерство США в мире и напонмить о ценностях его страны".

"Как президент Соединенных Штатов, я в первую очередь забочусь о благополучии Америки и также должны поступать лидеры других стран", – заявил Трамп.

В начале выступления он перечислил впечатляющие успехи США в области политики, экономики и науки, а затем изложил свои взгляды на важнейшие мировые проблемы.

Трамп призвал страны, входящие в эту международную структуру, усилить давление на Северную Корею с целью принудить ее отказаться от ядерного оружия, назвав политику этой страны-изгоя "дестабилизирующей, враждебной и угрожающей".

"У меня не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, если они не прекратят свои провокации. Этот режим уничтожает себя сам", – заявил Трамп.

"Террористы и экстремисты набирают силу и распространяются на все районы планеты. Разбойные режимы угрожают другим народам и собственным гражданам самым разрушительным оружием, известным человечеству", – продолжал президент США, который подтвердил свое обязательство быть "большим другом" для остального мира и его союзников.

Трамп высказался по ядерной программе Ирана, заявив, что Тегеран должен положить конец поддержке террора и уважать права собственных граждан.

"Иранское правительство призывает уничтожить Америку и стереть Израиль с лица земли. Оно маскирует коррумпированную диктатуру ложным обликом демократии и превратила богатую ранее страну ... в экономически истощенное государство-изгой, экспортирующее насилие, кровопролитие и хаос. Вместо того, чтобы использовать свои ресурсы для улучшения жизни иранцев, власти страны тратят деньги, полученные за экспорт нефти, на финансирование "Хизбаллы" и атаки на мирных соседей – арабов и израильтян", – утверждал Трамп.

Президент США в очередной раз подверг жесткой критике ядерную сделку, заключенную Ираном и странами Запада в июле 2015 года, назвав ее "худшим соглашением в истории и позором Соединенных Штатов".

Несколько слов было уделено режиму Венесуэлы и диктатору Мадуро, который "обрекает хороших людей на страдания и голод". Впрочем, слова Трампа, заявившего "проблема в том, что в этой стране был добросовестно реализован социализм", не получили одобрения со стороны присутствующих.

Критике подверглась и сама ООН, которая, по его словам, "могла бы стать гораздо более ответственным и эффективным защитником человеческого достоинства и свободы во всем мире".

"Наша надежда – это мир гордых, независимых народов, которые выполняют свои обязательства, дружат с соседями, уважают их и не жалеют усилий для создания будущего этой чудесной земли. Миссия ООН и ее послание миру состоит в том, что мы будем сражаться вместе ради мира, свободы и справедливости для всего человечества", – таким словами Трамп завершил свое выступление.

Отметим, что, говоря о мире во всем мире, Трамп не упомянул отдельно об израильско-палестинском конфликте.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 сентября 2017 г.
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