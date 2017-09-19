Выступление Дональда Трампа на сессии ГА ООН: "Америка – прежде всего"

Президент США Дональд Трамп впервые выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН и рассказал присутствующим о своем видении американской внешней политики, основанном на принципе "Америка прежде всего", подчеркнув и ее обязательства в отношении мира и процветания других стран планеты.

Трамп прибыл на 72-сессию ГА ООН, проходящую в эти дни в Нью-Йорке, в сопровождении своей супруги Меланьи и постпреда США в ООН Никки Хейли. Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что для Трампа первое выступление перед ООН – это "прекрасная возможность продемонстрировать лидерство США в мире и напонмить о ценностях его страны".

"Как президент Соединенных Штатов, я в первую очередь забочусь о благополучии Америки и также должны поступать лидеры других стран", – заявил Трамп.

В начале выступления он перечислил впечатляющие успехи США в области политики, экономики и науки, а затем изложил свои взгляды на важнейшие мировые проблемы.

Трамп призвал страны, входящие в эту международную структуру, усилить давление на Северную Корею с целью принудить ее отказаться от ядерного оружия, назвав политику этой страны-изгоя "дестабилизирующей, враждебной и угрожающей".

"У меня не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, если они не прекратят свои провокации. Этот режим уничтожает себя сам", – заявил Трамп.

"Террористы и экстремисты набирают силу и распространяются на все районы планеты. Разбойные режимы угрожают другим народам и собственным гражданам самым разрушительным оружием, известным человечеству", – продолжал президент США, который подтвердил свое обязательство быть "большим другом" для остального мира и его союзников.

Трамп высказался по ядерной программе Ирана, заявив, что Тегеран должен положить конец поддержке террора и уважать права собственных граждан.

"Иранское правительство призывает уничтожить Америку и стереть Израиль с лица земли. Оно маскирует коррумпированную диктатуру ложным обликом демократии и превратила богатую ранее страну ... в экономически истощенное государство-изгой, экспортирующее насилие, кровопролитие и хаос. Вместо того, чтобы использовать свои ресурсы для улучшения жизни иранцев, власти страны тратят деньги, полученные за экспорт нефти, на финансирование "Хизбаллы" и атаки на мирных соседей – арабов и израильтян", – утверждал Трамп.

Президент США в очередной раз подверг жесткой критике ядерную сделку, заключенную Ираном и странами Запада в июле 2015 года, назвав ее "худшим соглашением в истории и позором Соединенных Штатов".

Несколько слов было уделено режиму Венесуэлы и диктатору Мадуро, который "обрекает хороших людей на страдания и голод". Впрочем, слова Трампа, заявившего "проблема в том, что в этой стране был добросовестно реализован социализм", не получили одобрения со стороны присутствующих.

Критике подверглась и сама ООН, которая, по его словам, "могла бы стать гораздо более ответственным и эффективным защитником человеческого достоинства и свободы во всем мире".

"Наша надежда – это мир гордых, независимых народов, которые выполняют свои обязательства, дружат с соседями, уважают их и не жалеют усилий для создания будущего этой чудесной земли. Миссия ООН и ее послание миру состоит в том, что мы будем сражаться вместе ради мира, свободы и справедливости для всего человечества", – таким словами Трамп завершил свое выступление.

Отметим, что, говоря о мире во всем мире, Трамп не упомянул отдельно об израильско-палестинском конфликте.