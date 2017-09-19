В Нью-Йорке Нетаниягу провел переговоры с президентом Египта

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Нью-Йорке с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Встреча состоялась в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН и продолжалось примерно полтора часа. Речь идет о первой публичной встрече Нетаниягу и ас-Сиси с момента избрания последнего в июне 2014 года.

Согласно опубликованной информации, в ходе встречи обсуждался вопрос продвижения израильско-палестинского дипломатического процесса. Источники в окружении Нетаниягу сообщили, что встреча касалась всех актуальных вопросов ситуации в регионе. "Президент ас-Сиси выразил желание и готовность оказать помощь в достижении мира между Израилем и палестинцами", - заявляют источники.

Ранее премьер-министр Израиля побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи премьер-министр Израиля заявил: "В вашу эпоху, господин президент, союз между Америкой и Израилем стал прочным и глубоким, как никогда. Это находит отражение во многих сферах, и в тех, которые общественность может видеть, и в тех, что скрыты от глаз многих, и за это я хочу вас поблагодарить. В равной степени я ожидаю нашего обсуждения "ужасного ядерного соглашения" с Ираном, как вы его справедливо называете, и способов обуздания растущей агрессии Ирана в регионе, особенно в Сирии. Как вы сказали, мы обсудим пути установления мира между Израилем и палестинцами, а также между Израилем и арабским миром. Я думаю, эти вопросы пересекаются, и мы с нетерпением ждем обсуждения способов их продвижения".

Глава правительства добавил: "Мы собираемся выступить завтра в ООН, и я хочу подчеркнуть, что при руководстве президента Трампа позиция Америки в отношении Израиля в ООН ясна, однозначна, сильна и наполнена верой, и я хотел бы поблагодарить вас от имени еврейского народа и многочисленных друзей Израиля во всем мире. Благодарю Вас, господин президент".

Президент Трамп поблагодарил главу правительства Израиля и заявил, что, по его мнению, в настоящий момент есть шанс на достижение мира на Ближнем Востоке, в первую очередь между Израилем и палестинскими арабами. "Многие считают, что это нереально и недостижимо, но я утверждаю: это возможно и достижимо".

Как сообщалось ранее, во время встречи Нетаниягу и Трампа в консульстве Израиля в Нью-Йорке был получен конверт с подозрительным белым порошком. Письмо также содержит угрозы в адрес главы правительства Израиля.

За последние четыре дня это второе письмо с угрозами в адрес Биньямина Нетаниягу и белым порошком, которое приходит с корреспонденцией в консульство. Здание "Бейт Исраэль", в котором находится консульство, а также представительство министерства безопасности и офис израильской делегации при ООН, было блокировано.

Вечером 19 сентября премьер-министр Израиля выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что большая часть речи будет посвящена иранской тематике. По некоторым сведениям, глава правительства намерен обратиться к президенту Ирана Роухани.