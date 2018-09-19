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В мире

В результате отравления в Солсбери пострадали модель Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг

время публикации: 08:32 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
В результате отравления в Солсбери пострадали модель Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг
В результате отравления в Солсбери пострадали модель Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг

16 сентября британские издания сообщили, что двум посетителям ресторана Prezzo в Солсбери, мужчине и женщине, стало плохо, и они были доставлены в больницу.

Инцидент привлек внимание СМИ, так как ранее в Солсбери было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Скрипалей пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В среду, 19 сентября, таблоид The Sun сообщил подробности инцидента в ресторане Prezzo. По сведениям издания, 30-летняя российская модель Анна Шапиро и ее муж, 42-летний британец Алекс Кинг, арендовали дом в пригороде Солсбери, Лендфорде, рассчитывая вскоре отправиться на южное побережье Англии. На вопрос: "Где в Солсбери можно поужинать?", владелица дома ответила паре, что самое лучшее место – Prezzo.

По словам Анны Шапиро, в ресторане она заказала себе пиццу, а ее муж – блюдо из морского окуня с овощами и картофелем; супруги также выпили по бокалу белого вина. К концу ужина Алекс почувствовал себя плохо и сказал, что идет в туалет. Через 15 минут Анна, забеспокоившись, отправилась за ним и обнаружила мужа лежащим на полу возле раковины, с пеной у рта. Анна бросилась за помощью, подняла тревогу, и вскоре тоже потеряла сознание.

В настоящее время Алекс Кинг остается в больнице. Как пишет The Sun, он был погружен в медикаментозную кому, но позднее пришел в сознание. Анна Шапиро в понедельник была выписана из больницы и доставлена в местную гостиницу, где она находится под охраной полиции.

По мнению источников издания в сфере безопасности, не исключено, что Кинг и Шапиро были отравлены стрихнином. При этом в полиции отмечают, что Шапиро и Кинг не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

Анна Шапиро – уроженка Нижнего Новгорода. В 2006 году она получила израильское гражданство, а в 2008-м – переехала в Лондон, где вскоре стала встречаться с Алексом Кингом. Однако поженились они лишь летом 2018 года.

Анна Шапиро уверена, что за инцидентом стоит Россия и Владимир Путин. "Русские думают, что я – британская шпионка. Я знаю многих богатых бизнесменов в центре Лондона, у меня есть акцент, люди строят разные предположения обо мне. Но я публично отрекаюсь от Путина и страны, в которой жила моя семья", - заявила Анна Шапиро.

Она также сказала, что ее отец, генерал российской армии, покинул Россию после того, как ему неоднократно угрожали смертью по электронной почте и в соцсетях.



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// NEWSru.co.il // В мире // 17 сентября 2018 г.
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