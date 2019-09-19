Правительство Армении приняло решение об открытии посольства в Израиле

В четверг, 19 сентября, на заседании кабинета министров Армении было принято решение об открытии посольства в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве.

По словам министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, открытие посольства в Израиле будет способствовать углублению двустороннего взаимодействия. "Этот шаг направлен на защиту интересов Армении на Ближнем Востоке и расширение ее представленности там", - цитирует РИА Новости Мнацаканяна.

МИД также объясняет необходимость открытия диппредставительства в Израиле тем, что на Ближнем Востоке Израиль является важным геополитическим игроком, политика которого напрямую влияет на переформатирование и стабильность региона.

Кроме того, Мнацаканян заявил на заседании правительства, что одной из целей открытия посольства он назвал также сохранение присутствия Армянской апостольской церкви на Святой земле.

РИА Новости, ссылаясь на документ, подготовленный МИДом Армении к заседанию, указывает, что дипломатические отношения между Арменией и Израилем были установлены в апреле 1992 года. С 2000 по 2008 годы армянским послом в этой стране по совместительству был занявший затем пост главы МИД Армении Эдвард Налбандян, резиденция которого находилась в Париже. В 2012-2018 годах по совместительству обязанности посла в Израиле выполнял руководитель дипмиссии Армении в Египте Армен Мелконян, а с марта 2018 года резиденция нового армянского посла Армена Смбатяна находится в Ереване.

МИД Израиля приветствовал решение правительства Армении открыть свое посольство в Израиле. В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, говорят, что "открытие посольства - открывает новую главу в отношениях Израиля и Армении", а также выражена уверенность, что это способствует дальнейшему укреплению дружбы между двумя народами и укреплению многостороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Исраэль Кац отметил, что Армения станет 90-м государством, имеющим свое посольство в Израиле. Он отметил, что это свидетельствует о неуклонном укреплении позиций еврейского государства на международной арене.





