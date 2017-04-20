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В мире

В банке в центре Афин сработало взрывное устройство

время публикации: 03:51 | последнее обновление: 04:04 блог версия для печати фото
В банке в центре Афин сработало взрывное устройство

В филиале банка Eurobank в центре Афин вечером в среду, 19 апреля, произошел взрыв.

Как сообщают греческие СМИ, примерно в 22:00 по местному времени неизвестный позвонил в редакцию новостного портала Zougla и сообщил, что заложил взрывное устройство в отделении банка на улице Сантароза, которое сработает через 35 минут.

Прибывшие полицейские оцепили прилегающую к зданию местность.

В указанное злоумышленником время взрывное устройство сработало. В результате взрыва никто не пострадал, банку был причинен ущерб.

Полиция ведет расследование инцидента.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 ноября 2015 г.
Взрыв в Афинах, пострадавших нет
// NEWSru.co.il // В мире // 10 апреля 2014 г.
Взрыв автомобиля у здания Центробанка Греции – накануне визита Ангелы Меркель







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Четверг, 20 апреля 2017 г.
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