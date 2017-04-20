В банке в центре Афин сработало взрывное устройство

В филиале банка Eurobank в центре Афин вечером в среду, 19 апреля, произошел взрыв.

Как сообщают греческие СМИ, примерно в 22:00 по местному времени неизвестный позвонил в редакцию новостного портала Zougla и сообщил, что заложил взрывное устройство в отделении банка на улице Сантароза, которое сработает через 35 минут.

Прибывшие полицейские оцепили прилегающую к зданию местность.

В указанное злоумышленником время взрывное устройство сработало. В результате взрыва никто не пострадал, банку был причинен ущерб.

Полиция ведет расследование инцидента.