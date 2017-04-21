Подозрение на теракт в Париже: один человек убит и один ранен

Вечером 20 апреля в центре Парижа, на Елисейских полях, неизвестный открыл огонь в сторону сотрудников полиции. Согласно предварительной информации, один полицейский убит и еще один ранен.

Примерно за час до атаки, на улице Риволи, которая является продолжением Елисейских полей, был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. В целях безопасности станция метро была закрыта на вход и выход. В центр города была стянута полиция.

Полиция Парижа в официальном блоге на Twitter сообщила, что в районе Елисейский полей проводится спецоперация. Район блокирован. Жителям города и гостям французской столицы рекомендуется избегать указанного района, а также строго следовать указаниям полицейских.

🔴 Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées — Préfecture de police (@prefpolice) 20 апреля 2017 г.

Корреспондент израильской радиостанции "Решет Бет", находящийся рядом с местом теракта, в прямом эфире сообщил, что стрельба произошла рядом с модным бутиком Louis Vuitton. Неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия, возможно, из "калашникова", в сотрудников полиции, убив одного из них и ранив другого. Предполагаемый террорист был застрелен сотрудниками служб безопасности.

Отметим, что израильское посольство находится примерно в километре от места происшествия.





