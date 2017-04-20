Госсекретарь США заявил о необходимости переоценки ядерного договора с Ираном

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил в среду власти Ирана в спонсировании терроризма и подверг резкой критике "ядерное соглашение" с Тегераном.

Выступая на пресс-конференции, глава Госдепа заявил, что план установления неядерного статуса Ирана терпит неудачу. "Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи", – сказал он.

Тиллерсон обвинил иранские власти в "продолжающейся и тревожной провокационной деятельности". "Всеобъемлющая политика Ирана требует от нас бороться с угрозами, исходящими от Ирана, и очевидно, что они многочисленны", – полагает Тиллерсон. По словам госсекретаря, Тегеран "продолжает поддерживать жестокий режим (президента Сирии Башара) Асада в Сирии, затягивая конфликт, в результате которого погибли около полумиллиона сирийцев", цитирует ТАСС выступление главы американского внешнеполитического ведомства.

"Иранские ВМС подрывают свободу судоходства в Персидском заливе, преследуя военные корабли США, которые находятся там на законных основаниях. Иран совершал кибератаки против Соединенных Штатов и наших партнеров по Персидскому заливу", – отметил госсекретарь, упомянув также о том, что Иран является "одним из лидеров" среди стран, нарушающих права человека.

Рекс Тиллерсон заявил, что власти Ирана "регулярно отправляют политических оппонентов в тюрьму или казнят их". "Тегеран без достаточных оснований задерживает иностранцев, включая американских граждан, по ложным обвинениям. Несколько американцев считаются пропавшими без вести или несправедливо сидят в иранских тюрьмах", – считает Тиллерсон.

"Помимо злоупотреблений на своей территории, Иран представляет угрозу для всего мира", – подчеркнул глава Госдепартамента США. Он напомнил об испытаниях баллистических ракет, которые Иран продолжает разрабатывать в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. "Доказательства очевидны. Провокационные действия Ирана угрожают Соединенным Штатам, региону и миру", – сказал госсекретарь.

Тиллерсон обвинил власти Ирана в спонсировании террористической деятельности в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке атак на Израиль. "Иран является ведущим государством – спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля. Иран несет ответственность за обострение многочисленных конфликтов", – указал он. Тиллерсон подчеркнул, что "несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР".

По мнению главы американского дипломатического ведомства, Иран "экспортирует террор и насилие, дестабилизируя одновременно" несколько стран. Он напомнил, что Тегеран помогает "режиму Асада, который совершает зверские преступления против собственного народа". Шеф американской дипломатии обвинил Иран в "предоставлении оружия, финансировании и подготовке иностранных боевиков", направляющихся в Сирию.

По словам Тиллерсона, Тегеран "оказывает поддержку некоторым иракским военизированным группировкам" через Корпус стражей исламской революции, который "подрывает безопасность в Ираке на протяжении многих лет".

Он также отметил, что Иран "обеспечивает оружием, обучает и финансирует ХАМАС и другие палестинские террористические организации".

"В Йемене Тегеран продолжает поддерживать попытки (мятежников) хуситов свергнуть правительство, предоставляя им военную технику, финансирование и осуществляя их подготовку, тем самым угрожая южной границе Саудовской Аравии", – сказал госсекретарь.

"Иран стоит за террористическими нападениями по всему остальному миру, включая заговор с целью убить (нынешнего главу МИД королевства) Аделя аль-Джубейра, который на тот момент был послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, – заявил Тиллерсон. – Будь то попытки покушения, поддержка (разработки) оружия массового уничтожения, задействование занимающихся дестабилизацией повстанцев, Иран тратит свои деньги и время на подрыв мира".

Рекс Тиллерсон резко раскритиковал соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана. "Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности", – сказал он. По мнению госсекретаря, договор "не смог достичь своей цели", лишив Тегеран доступа к ядерным материалам. "Он лишь отсрочил превращение Ирана в ядерное государство", – добавил глава американской дипломатии.

"Вот почему мы считаем, что нам нужно очень внимательно взглянуть на Иран с точки зрения угроз, которые он представляет во всех сферах, в регионе и в мире, а ядерный договор является лишь одним из элементов этого. И поэтому мы собираемся провести полную переоценку самого договора", – подчеркнул госсекретарь США.

Отметим, что в выступлении Рекса Тиллерсона звучали аргументы, неоднократно упоминавшиеся ранее в речах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время его выступлений в ООН и перед американскими политиками.





