Лучшие из лучших: "Сайерет Маткаль" в ТОП-8 элитных спецподразделений мира

Редакция британской газеты Independent опубликовала перечень наиболее эффективных спецподразделений армий мира, действующих не только на территории своей страны, включив в этот список спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля (Сайерет Маткаль).

В публикации отмечается, что сложно оценить, какое из названных спецподразделений сильнее и внушает наибольший страх противнику.

ТОП-8 спецподразделений армий мира, по версии Independent

1. "Морские котики" армии США (United States Navy SEAL) – основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, созданы в 1962 году. Усилены после терактов 11 сентября 2001 года.

2. "Особая лодочная служба" армии Великобритании (Special Boat Service, SBS) – подразделение специальных операций Королевского флота, создана в 1940 году, зачастую действует в тесном сотрудничестве с коллегами из SAS.

3. "Особая воздушная служба" (Special Air Service, SAS) – специальное подразделение вооруженных сил Великобритании, создана в 1941 году. В последние годы бойцы SAS проявили себя в Афганистане и Ираке.

4. "Сайерет Маткаль" – спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), создано в 1957 году. Главная задача: борьба с террористами, спасение заложников. В числе наиболее известных – операция "Энтеббе" в 1976-м. Но Independent упоминает операцию по спасению таксиста, захваченного террористами 2003 году.

5. Группа быстрого реагирования национальной жандармерии Франции (National Gendarmerie Intervention Group, GIGN) – создана в 1973 году. Основные задачи: борьба с терроризмом, спасение заложников, охрана государственных чиновников.

6. "Альфа" (Управление "А") – специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, создано в 1974 году в СССР и продолжает свою деятельность в современной России.

7. "Группа специальных операций" ВМС Испании (Unidad de Operaciones Especiales, UOE) – создана в 1952 году. В 2009-м была переименована в "Военно-морские силы специального назначения" (Fuerza de Guerra Naval Especial).

8. "Группа по выполнению специальных задач" армии Пакистана (Special Services Group, SSG) – создана в 1956 году. Занимается не только борьбой с террором и освобождением заложников, но и борьбой с поставщиками наркотиков.