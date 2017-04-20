20 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:50 Десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста в Венесуэле, есть погибшие и раненые
03:51 В банке в центре Афин сработало взрывное устройство
22:42 Билл О'Рейли, считавшийся "лицом" Fox News, уволен с телеканала
20:15 13 взрывов прогремели в южных провинциях Таиланда
19:35 Компания Иванки Трамп завоевывает мир: получено разрешение на торговлю в Китае
18:49 ФСБ арестовало старшего брата Аброра Азимова, причастного к теракту в Санкт-Петербурге
18:22 Назарбаев запретит женщинам одеваться в черное: "Казахстан должен быть светским"
17:57 Суд ООН принял сторону крымских татар: Россию обязали восстановить Меджлис
17:35 Парламент Великобритании одобрил идею проведения досрочных выборов
17:04 В Конго обнаружены 17 братских могил: ООН грозит правительству судом в Гааге
В мире

Десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста в Венесуэле, есть погибшие и раненые

время публикации: 04:50 | последнее обновление: 04:55 блог версия для печати фото
Десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста в Венесуэле, есть погибшие и раненые

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы в среду, 19 апреля, прошли массовые акции протеста против президента страны Николаса Мадуро, в которых приняли участие десятки тысяч людей.

Как сообщает новостная служба BBC, протестующие требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых погибли два человека, более 40 человек пострадали. Сотни людей были задержаны полицией.

В тот же день в Каракасе прошел марш сторонников Мадуро, которые обвиняют активистов оппозиции в попытке организовать государственный переворот.

В Венесуэле продолжается острый экономический кризис. Противники Мадуро считают, что в этом виновата его политика.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2017 г.
Беспорядки в Венесуэле: есть погибшие, десятки арестов
// NEWSru.co.il // В мире // 16 февраля 2017 г.
CNN изгнан из Венесуэлы: он "искажал факты на потребу империалистов"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017