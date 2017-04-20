Десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста в Венесуэле, есть погибшие и раненые

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы в среду, 19 апреля, прошли массовые акции протеста против президента страны Николаса Мадуро, в которых приняли участие десятки тысяч людей.

Как сообщает новостная служба BBC, протестующие требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых погибли два человека, более 40 человек пострадали. Сотни людей были задержаны полицией.

В тот же день в Каракасе прошел марш сторонников Мадуро, которые обвиняют активистов оппозиции в попытке организовать государственный переворот.

В Венесуэле продолжается острый экономический кризис. Противники Мадуро считают, что в этом виновата его политика.