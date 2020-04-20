В Канаде дантист Габриэль Вортман убил не менее 16 человек. Подробности

В воскресенье, 19 апреля, в канадской провинции Новая Шотландия вооруженный мужчина застрелил не менее 16 человек, после чего покончил с собой или был застрелен полицейскими. Число жертв уточняется.

Названо имя преступника: это 51-летний Габриэль Вортман – дантист-протезист из Новой Шотландии. Его тело было обнаружено на заправочной станции ресторана Big Stop в Энфилде.

Канадский телеканал CBC передал, что субботним вечером в полицию поступила жалоба на стрельбу в городе Портапик. На месте происшествия, в доме и около него, были найдены несколько тел погибших. Стрелявшему удалось скрыться. В ходе операции по розыску преступника были найдены тела других погибших, в частности в деревне Шубенакади. Позже было выявлено еще несколько мест, где совершались вооруженные нападения, на расстоянии до 50 км друг от друга. Причем от момента совершения первого нападения до момента гибели Вортмана прошло около 12 часов.

Пока продолжалась погоня, полиция просила местных жителей не выходить на улицу, так как преступник "вооружен и очень опасен". Свидетели говорили, что стрелок скрылся на полицейском автомобиле. Это был серебристый "Шевроле Трекер", похожий на служебный автомобиль RCMP (Royal Canadian Mounted Police – Королевская канадская конная полиция).

Власти Канады сообщили, что в результате стрельбы погибли не менее 16 человек, в том числе сотрудница полиции Хейди Стивенсон, мать двоих детей, прослужившая в правоохранительных органах 23 года. Ее коллега был ранен. Кроме того, были убиты 15 гражданских лиц, заявляют в канадской полиции.

Речь идет об одном из самых кровавых преступлений в истории Канады.

По версии полиции, Габриэль Вортман действовал в одиночку, жертвы его были, в основном, случайными. О нем известно, что он работал дантистом-протезистом в Дартмуте, Галифаксе и Портапике, был человеком весьма обеспеченным, в Портапике, по словам одного из местных жителей, у него был "прекрасный большой дом". Вортман владел и другой недвижимостью в Новой Шотландии: согласно отчетам местных властей, он был записан как владелец зубопротезной клиники, двух домов в Дартмуте и трех домов в Портапике.

Известно, что в день совершения преступления Вортман был одет как сотрудник RCMP и находился за рулем автомобиля, похожего на служебную машину RCMP. Это указывает на то, что действия его были продуманными и заранее спланированными.

Мотивы преступления устанавливаются. Были ли действия Вортмана в какой-либо степени связаны с введенным режимом общего карантина на фоне эпидемии COVID-19, неясно. Известно, что Вортман не работал из-за карантина.





