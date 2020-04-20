Эвакуация израильтян из-за границы. Комментарии МИДа и "Исраэйр"

Несмотря на то, что израильские авиакомпании совершили уже множество рейсов для эвакуации находящихся за границей израильтян, сотни граждан Израиля, находящихся за рубежом, продолжают испытывать затруднения с возвращением домой.

В последние дни в редакцию NEWSru.co.il поступили сообщения о том, что около сотни израильтян, находящихся в России, не могут получить достоверную информацию о рейсах, на которых могут эвакуироваться в Израиль.

Наша редакция попыталась понять, как проходит процесс эвакуации израильтян из других стран. В частности - из России и других государств бывшего СССР.

В израильском МИДе нам сообщили, что вся ответственность за возвращение домой и за получение необходимой информации лежит на самих гражданах. Авиакомпании, осуществляющие рейсы (в данном случае речь идет об авиакомпании "Исраэйр"), сами принимают решение о целесообразности того или иного рейса. МИД с помощью консульств собирает информацию о числе находящихся в той или иной стране израильских граждан, передает эту информацию авиакомпании и договаривается с местными властями о разрешениях на посадку и вылет.

Вся остальная ответственность лежит на самих гражданах и на авиакомпании.

МИД напоминает, что неоднократно призывал пребывающих в России израильтян воспользоваться регулярным авиасообщением между двумя странами, пока Россия не закрыла свое воздушное пространство. Утром в понедельник, 20 апреля, из Москвы в Тель-Авив вылетел самолет "Аэрофлота", на борту которого находились несколько десятков израильтян.

Следующий рейс из Москвы в Тель-Авив состоится вечером 23 апреля, и его осуществляет авиакомпания "Исраэйр". Эта информация была получена нашей редакцией от руководства авиакомпании.

Ряд израильтян, находящихся в настоящий момент в России, сообщили нам, что не могут дозвониться в службу обслуживания клиентов авиакомпании. Положение многих израильтян затрудняется тем, что они находятся в точках, расположенных вдали от российской столицы, и должны успеть добраться до Москвы в ситуации, когда внутреннее авиасообщение в России сильно сокращено.

Наш собеседник в МИДе заявил, что всем тем, кто желает вернуться в Израиль, следует выехать в Москву и обеспечить себя разрешениями, необходимыми для перемещения по российской столице. Пресс-секретарь МИДа подчеркнул, что ни посольство Израиля в Москве, ни МИД не могут гарантировать, что заявленные на сайте "Исраэйр" рейсы действительно будут осуществлены, поскольку речь идет о коммерческих авиарейсах.

Мы обратились к руководству авиакомпании "Исраэйр" с просьбой рассказать о процессе принятия решений в отношении осуществления так называемых "эвакуационных" рейсов.

Генеральный директор "Исраэйр" Ури Сиркис объяснил нашей редакции, что решение об осуществлении подобных рейсов принимается на основании информации, полученной либо от МИДа Израиля, либо от представителей определенных групп и общин израильтян, находящихся за рубежом. Рейс объявляется в том случае, если количество потенциальных пассажиров может оправдать расходы на перелет. По словам Сиркиса, "Исраэйру" необходимо знать, что на борту в среднем будет около 100 пассажиров. В таком случае на сайте авиакомпании открывается продажа билетов.

Сиркис подчеркнул, что в настоящий момент в "Исраэйр" не работает служба обслуживания клиентов. Всю информацию, по словам гендиректора авиакомпании, можно получить на сайте "Исраэйр". Там же можно приобрести билеты.