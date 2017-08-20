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Сооснователь Microsoft обнаружил в Тихом океане затонувший крейсер ВМС США

время публикации: 13:54 | последнее обновление: 13:54 блог версия для печати фото
Крейсер ВМС США "Индианаполис"

Поисковая группа Пола Аллена, сооснователя компании Microsoft, обнаружила на дне Тихого океана фрагменты крейсера ВМС США "Индианаполис", потопленного в 1945 году японской подлодкой. Этот инцидент стал одним из самых трагических событий в истории американского флота.

Останки судна были обнаружены на глубине 5.500 метров, пишет в воскресенье, 20 августа, сайт новостной службы CNN.

Для этой операции Аллен приобрел и переоборудовал исследовательское судно Petrel, установив на нем агрегаты, способные погружаться на глубину до 6.000 метров.

Команда из 13 человек продолжит изучение участка и осмотр обломков – в соответствии с законодательством США о поиске военных захоронений.

Поиски пропавшего судна ведутся в настоящее время по версии историка ВМС Ричарда Халвера, который определил координаты возможного местонахождения "Индианополиса".

Напомним, что крейсер "Индианаполис" был потоплен японской подлодкой I-58 30 июля 1945 года. К этому моменту судно уже завершила секретную миссию – переброску деталей первой атомной бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму и положившей тем самым конец Второй мировой войне – согласно версии Вашингтона.

На борту крейсера, который ушел под воду в течение 12 минут, не успев даже подать сигнал SOS, находились 1.196 моряков и морских пехотинцев, большинство из которых утонули либо стали жертвами акул. Удалось спастись лишь тремстам шестнадцати морякам, двадцать два из них живы до сих пор.

Команда Аллена, который вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft и покинул совет директоров компании в 2000 году, двумя годами ранее обнаружила место гибели японского броненосца "Мусаси" у побережья Филиппин.

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