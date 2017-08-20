СМИ: увольнение Стивена Бэннона может грозить Белому дому новыми скандалами

Последние несколько дней американские СМИ обсуждают новость об увольнении советника президента США Стивена Бэннона, известного своими радикальными взглядами.

Согласно сообщениям в СМИ, Бэннон был уволен в связи с недавними событиями в Виргинии и давлении со стороны членов Республиканской партии, недовольных поведением президента США, так и не выступившего с однозначным осуждением демонстрантов, протестовавших против сноса памятника генералу Ли.

Существует также мнение, что отставка Бэннона была инициативой нового главы администрации Белого дома Джона Келли, недовольного хаосом, который царит в Белом доме, и обвинявшего в этом советника президента.

Возможно, поводом для отставки послужило интервью Бэннона изданию The American Prospect. В своем интервью Бэннон крайне резко высказывался о своих коллегах, обвиняя их в трусости и неготовности к реформам. Советник Трампа также заявил в беседе с журналистом, что считает невозможным военное решение северокорейского конфликта, практически дискредитировав заявления президента о готовности США решать этот конфликт силовым образом.

Известно, что отставка Бэннона была встречена положительно со стороны республиканского истэблишмента, возмущенного реакцией Трампа на события в Шарлотсвилле. Однако существует мнение, что Бэннон, вновь оказавшись частным лицом, развяжет информационную войну с администрацией своего бывшего босса.