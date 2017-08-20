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Автомобиль совершил наезд на людей в регионе Валлония: пострадали четверо

время публикации: 19:42 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Автомобиль совершил наезд на людей в регионе Валлония: пострадали четверо

Четыре человека получили травмы и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на участников вечеринки, проходившей в бельгийском городе Бертри, регион Валлония.

Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как критическое, сообщает в воскресенье, 20 августа, бельгийское новостное агентство Belga.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на воскресенье, около 03:30 по местному времени. Власти уже сообщили, что не расценивают его как теракт – несмотря на то, что, как пишет издание, водитель намеренно направил автомобиль на людей.

После наезда водитель и двое пассажиров скрылись с места происшествия, однако спустя короткое время были задержаны полицией.

Информация уточняется.

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Воскресенье, 20 августа 2017 г.
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