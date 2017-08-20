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В мире

Десятки тысяч человек протестовали в Бостоне против проведения митинга ультраправых

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Десятки тысяч человек протестовали в Бостоне против проведения митинга ультраправых

В субботу, 19 августа, около 40 тысяч человек собрались в парке Бостона (Массачусетс, США), чтобы выразить свое несогласие с участниками митинга ультраправых сторонников "превосходства белых", сообщает Reuters.

Организаторы митинга пригласили несколько спикеров, известных своими ультраправыми взглядами. Однако в связи с тем, что толпа протестующих заглушала выступавших, митинг "превосходства белых" завершился раньше намеченного срока.

Опасаясь повторения трагических событий в Шарлотсвилле, бостонские власти установили вокруг парка баррикады и перегородили улицы большими грузовиками. Для охраны порядка полиция выделила 500 сотрудников.

Некоторые протестующие бросали в полицию бутылки с водой и камни. 33 человека были задержаны.

Помимо плакатов с лозунгами, осуждающими расизм и нетерпимость, на акции протеста можно было также увидеть, например, плакаты с призывами "убивать всех нацистов".

Президент США Дональд Трамп, оказавшийся под огнем критики за свою неготовность осудить участников ультраправого митинга в Шарлотсвилле, после событий в Бостоне написал в своем Twitter, что "восхищен демонстрантами в Бостоне, выступившими против ненависти и расизма".

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