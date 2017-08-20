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Юный Джулиан Кадман, судьба которого оставалась неизвестной, погиб в Барселоне

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
Юный Джулиан Кадман, судьба которого оставалась неизвестной, погиб в Барселоне

Семилетний Джулиан Кадман, имеющий двойное, британско-австралийское гражданство, судьба которого оставалась не известной – в числе жертв автомобильного теракта в Барселоне.

Об этом пишет в воскресенье, 20 августа, ведущая британская газета Independent со ссылкой на семью мальчика.

Напомним, что в ходе теракта, совершенного в минувший в четверг на бульваре Рамбла в Барселоне погибли 13 человек и более ста получили ранения. Ранее сообщалось, что Джулиан выжил и находится в больнице, но эти сведения, опубликованные испанскими СМИ, не подтвердились.

Дед мальчика, Тони Кадман, обращался за помощью к пользователям соцсетей и публиковал фотографии Джулиана. Его мать Джом – в числе пострадавших и находится в одной из местных больниц, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Отец ребенка, Эндрю Кадман, прибыл из Австралии в Барселону.

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