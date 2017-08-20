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В мире

В Северной Каролине убрали памятник генералу Ли, который повредили вандалы

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:01 блог версия для печати фото
Роберт Эдвард Ли

Руководство университета Дьюка в американском штате Северная Каролина приняло решение убрать памятник американскому генералу и главнокомандующему армией конфедератов Роберту Эдварду Ли, сообщают телеканал CBS и агентство РИА Новости.

Такое решение было принято на фоне событий в Шарлоттсвилле, где на прошлой неделе акции протестов ультраправых против переноса аналогичного памятника генералу Ли обернулись столкновениями с антирасистами.

17 августа вандалы повредили лицо памятника в университете Дьюка. Президент университета Винсент Принц заявил, что решение о демонтаже статуи было принято по согласованию с факультетом, сотрудниками и студентами учебного заведения.

CBS сообщает также, что вандалы расписали красной краской монумент конфедератам в городе Канзас-сити (штат Миссури). На монументе было оставлено изображение "серпа и молота".

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