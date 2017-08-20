С начала боевых действий на Донбассе погибли более 2,7 тысячи гражданских лиц

С начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли более 2,7 тысячи гражданских лиц. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила миссия Международного комитета Красного Креста на Украине.

"В результате военного конфликта в восточной части Украины погибли более 2.700 мирных жителей", – цитирует сообщение агентство УНИАН.

7 августа первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что с начала текущего года в Донбассе были ранены или убиты более 340 мирных жителей.

"С 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненые – ред.) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", – приводит слова Хуга РИА Новости.