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В мире

Наводнения в Индии: сотни погибших

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 12:26 блог версия для печати

В результате наводнений на востоке Индии, в основном в штатах Уттар-Прадеш, Бихар и Ассам, погибли не менее 600 человек, тысячи остались без крыши над головой и сотни числятся пропавшими без вести, сообщает The Times of India.

Подразделения полевых кухонь, открытых индийскими силами реагирования на чрезвычайные ситуации, обслуживают около 350 тысяч жителей районов, пострадавших от наводнения.

Наводнения и оползни, вызванные муссонными ливнями, наблюдаются также в Непале и Бангладеш.

Во всех трех странах для помощи жертвам наводнений задействована армия.

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