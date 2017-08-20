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В мире

Актриса Вера Глаголева похоронена на Троекуровском кладбище в Москве

время публикации: 01:52 | последнее обновление: 01:55 блог версия для печати фото
Актриса Вера Глаголева похоронена на Троекуровском кладбище в Москве

Актриса и режиссер, народная артистка России Вера Глаголева в субботу, 19 августа, была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

По решению родственников актрисы, на последнюю траурную церемонию пускали только самых близких людей, сообщила ТАСС продюсер Глаголевой Наталья Иванова.

Ранее в тот же день в Центральном доме кино в Москве состоялась церемония прощания с Верой Глаголевой. В ней приняли участие певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, актрисы Вера Васильева, Татьяна Друбич, Лариса Лужина, Валентина Теличкина, актер и кинорежиссер Станислав Говорухин, режиссер Алексей учитель и другие.

Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Ей был 61 год.

Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в картинах "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана" и других.

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. Играла в антрепризных спектаклях "Русская рулетка. Женский вариант" (антреприза "Аметист"), "Поза эмигранта" (антреприза Леонида Трушкина в Театре Антона Чехова).

Руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

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