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Умер Дик Грегори - один из первых чернокожих комиков

время публикации: 11:34 | последнее обновление: 11:34 блог версия для печати фото
Дик Грегори - один из первых чернокожих комиков

Американский актер и общественный деятель Дик Грегори, одним из первых чернокожих комиков начавший выступать перед белой аудиторией, умер в возрасте 84 лет.

Артист скончался в больнице Вашингтона. Причина смерти Грегори не называется.

Грегори был известен не только своими выступлениями, в которых он перед белыми зрителями высмеивал расизм, но и тем, что в 60-е годы он неоднократно принимал участие в акциях протеста в США, в том числе против войны во Вьетнаме.

Легендарный комик был отцом 11 детей.

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