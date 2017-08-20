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В мире

Опрос: треть евреев Великобритании думает об эмиграции – из-за антисемитизма

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 13:08 блог версия для печати фото
Опрос: треть евреев Великобритании думает об эмиграции – из-за антисемитизма

Результаты опроса, проведенного британской правозащитной группой Тhe Campaign Against Antisemitism (CAA), свидетельствуют о том, что каждый третий гражданин Великобритании еврейского происхождения обдумывает возможность эмиграции – в связи с растущим антисемитизмом.

Об этом пишет 20 августа британский таблоид The Daily Mail.

В ходе данного исследования, проводимого в течение последних полутора лет, были опрошены более 10.000 британских евреев. 37% респондентов сообщили, что они избегают информировать окружающих о том, что являются евреями, 59% утверждали, что ощущают себя комфортно, живя в Соединенном Королевстве, а 17% заявили, что чувствуют недоброжелательность со стороны сограждан.

Лишь 39% доверяют правоохранительным органам и считают, что те принимают необходимые меры в рамках борьбы с антисемитизмом. Три четверти опрошенных уверены, что недавние политические события привели к усилению враждебности по отношению к евреям, 80% респондентов считают, что лейбористская партия укрывает в своих рядах антисемитов.

Большинство участников опроса, который проводился в сотрудничестве с маркетинговой компанией YouGov, расценивают исламистов как угрозу своему благополучию и находят, что власти не принимают необходимых мер для их защиты.

Отметим, что за первое полугодие 2017 года в Великобритании было зафиксировано 767 антисемитских инцидентов. Это количество является рекордным за весь период наблюдений, который стартовал в 1984 году, и на 30% больше, чем насчитывалось за аналогичный период прошлого года.

В числе этих инцидентов 80 – случаи физического насилия, и это на 78% больше, чем было в 2016 года, когда таковых набралось 45. Около половины этих инцидентов, а точнее 351 случай – вербальные оскорбления, нанесенные британским евреям.

В статье отмечается, что резкий всплеск антисемитизма зафиксирован в районе Большого Манчестера, где количество такого рода инцидентов выросло на 84%: с 79 случаев в 2016 году до 145 в текущем.

Статистика правозащитной организации Тhe Community Security Trust (CST) также свидетельствует: в 2016 году на территории Соединенного Королевство было замечено 1.309 антисемитских инцидентов, что на 36% больше, чем в предыдущем.

В феврале этого года CST сообщила о 1.309 антисемитских инцидентах в 2016 году – что на 36% больше, чем было зафиксировано в предыдущем.

Агентство еврейских новостей JTA отмечает, что среди тех, кто намерен эмигрировать – Мэнди Блюменталь, дочь покойного мэра Бирмингема Харолда Блюменталя, которая уже готовит документы для выезда из страны.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 августа 2017 г.
Колумнист The Sunday Times признал: он написал антисемитскую статью и заслужил увольнение
// NEWSru.co.il // В мире // 31 июля 2017 г.
Издание The Sunday Times уволило колумниста за антисемитскую заметку
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
В первой половине 2017 года Великобритания "поставила рекорд" по антисемитизму
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2017 г.
Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%







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