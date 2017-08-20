Глава правительства Австралии обнародует план защиты от автомобильных терактов

Малкольм Тернбулл, глава правительства Австралии, намерен обнародовать план защиты сограждан и гостей страны от автомобильных терактов типа того, который был совершен на прошлой неделе в Барселоне, а ранее – в других городах Европы.

Об этом пишет в воскресенье, 20 августа, газета The Australian.

Тернбулл пришел к выводу, что полиция и правительство не справляются с поставленной задачей, и пришло время привлечь к делу защиты граждан горсоветы, а также архитекторов и строителей, которым будет дан "карт-бланш" для самостоятельного противостояния "враждебному транспорту".

После серии автомобильных терактов, совершенных в Ницце, Берлине, Лондоне и Барселоне, полиция Австралии считает этот вид терроризма наиболее реальной угрозой.

В документе, который намерен обнародовать австралийский премьер, речь идет о сотрудничестве федеральных и местных властей в разработке строительных проектов, призванных обезопасить пешеходов – на основе тщательного анализа "модуса операнди", взятого на вооружение террористами.

Документ, о котором идет речь, подготовлен по просьбе главы правительства Комитетом по борьбе с террором Австралии и Новой Зеландии. В качестве базового правила предлагается устанавливать блокираторы движения и перепроектировать въезды и выезды с тем, чтобы не позволить транспортным средствам развивать большую скорость вблизи пешеходных зон.