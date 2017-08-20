20 августа 2017 г.
последняя новость: 12:26
Глаголеву убил не рак
В израильской пещере вино льется рекой
Лариса Гузеева об уходе с Первого
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:26 Наводнения в Индии: сотни погибших
11:56 В Стокгольме убит выходец из Газы, ХАМАС не исключает ликвидацию израильскими спецслужбами
11:34 Умер Дик Грегори - один из первых чернокожих комиков
11:25 Король Марокко помиловал более 400 террористов
10:38 Десятки тысяч человек протестовали в Бостоне против проведения митинга ультраправых
09:42 СМИ: увольнение Стивена Бэннона может грозить Белому дому новыми скандалами
08:06 Теракты в Каталонии: случайность не позволила применить "мать сатаны"
07:01 В Северной Каролине убрали памятник генералу Ли, который повредили вандалы
06:01 Авиакатастрофа в Орегоне, погибли два человека
03:18 В Ставропольском крае произошло землетрясение
В мире

Король Марокко помиловал более 400 террористов

время публикации: 11:25 | последнее обновление: 11:25 блог версия для печати фото
Король Марокко помиловал более 400 террористов

Король Марокко Мухаммад VI издал указ о помиловании более 400 человек, отбывающих наказание в тюрьмах за террористическую деятельность, сообщает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению властей Марокко, все помилованные осужденные отличились "хорошим поведением" в тюрьме и обещали отказаться от террористических действий.

Объявление о массовом помиловании было сделано накануне 64-й годовщины революции в Марокко.

В прошлом месяце король Мухаммад VI издал указ о помиловании около 1200 человек, осужденных за участие в акциях протеста.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июня 2017 г.
Король Марокко отменил визит в Либерию, чтобы не встречаться с Нетаниягу







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 20 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017