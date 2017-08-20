Король Марокко помиловал более 400 террористов

Король Марокко Мухаммад VI издал указ о помиловании более 400 человек, отбывающих наказание в тюрьмах за террористическую деятельность, сообщает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению властей Марокко, все помилованные осужденные отличились "хорошим поведением" в тюрьме и обещали отказаться от террористических действий.

Объявление о массовом помиловании было сделано накануне 64-й годовщины революции в Марокко.

В прошлом месяце король Мухаммад VI издал указ о помиловании около 1200 человек, осужденных за участие в акциях протеста.