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В мире

Авиакатастрофа в Орегоне, погибли два человека

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:10 блог версия для печати фото
Авиакатастрофа в Орегоне, погибли два человека

Неподалеку от города Мадрас (штат Орегон, США) разбился частный самолет Wheeler Express, в результате катастрофы погибли два человека, сообщает сайт OregonLive.

Согласно указанному источнику, самолет разбился неподалеку от муниципального аэропорта. На его борту находились пилот и пассажир, оба они погибли. Самолет упал в лесном массиве, где из-за этого вспыхнул небольшой пожар, который был быстро потушен.

В последние дни в Мадрас съезжаются туристы для того, чтобы наблюдать грядущее солнечное затмение. Некоторые из них прибывают на небольших частных самолетах, отмечает ТАСС.

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