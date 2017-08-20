Шеф полиции Каталонии: виновники теракта могут скрываться во Франции

Глава полиции испанской провинции Каталония, где в конце прошлой неделе были совершены два теракта, не исключает, что один из подозреваемых, находящийся в розыске, пересек границу и скрывается во Франции.

Об этом пишет в воскресенье, 20 августа, новостное агентство Reuters.

"Мы не имеем конкретной информации на эту тему, однако такой вариант кажется нам правдоподобным", – заявил Хосе Луис Траперо в ходе состоявшейся в Барселоне пресс-конференции.

Шеф полиции подчеркнул, что в связи с этими подозрениями контроль на испанской границе был усилен сразу же после совершения теракта.

На вопрос о том, кто находился за рулем фургона, убившего 13 человек, Траперо ответа не дал.

Напомним, что 17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео.

Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения, а группировка "Исламское государство" взяла ответственность за эти теракты.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс, провинция Таррагона, к югу от Барселоны.

Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения.

По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.