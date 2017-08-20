В Ставропольском крае произошло землетрясение

В Ставропольском крае в субботу, 19 августа, произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4 балла по шкале Рихтера, сообщило Главное управление МЧС по региону.

По данным МЧС, в 22:30 по местному времени поступило сообщение от геофизической службы Северной Осетии, согласно которому зарегистрировано сейсмособытие с магнитудой 4.

В результате землетрясения, эпицентр которого располагался в Нефтекумском районе Ставрополья, никто не пострадал, передает информационное агентство "Интерфакс".