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В мире

Московский суд отказался запретить монтаж турбин Siemens в Крыму

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:48 блог версия для печати фото
Московский суд отказался запретить монтаж турбин Siemens в Крыму

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление немецкой компании Siemens Aktiengesellschaft, настаивающей на необходимости ареста четырех газотурбинных установок, доставленных в Крым – в нарушение режима санкций.

Об этом сообщается в воскресенье, 20 августа, на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Немецкая компания просила суд арестовать четыре генератора, произведенные ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" и приобретенные российским "Технопромэкспортом".

Напомним, что в июле текущего года Siemens оказалась в центре скандала из-за того, что две из четырех установок, предназначенных для поставки в Краснодарский край, были переправлены в Крым.

Российские судьи вынесли определение перед рассмотрением дела по существу, предварительные слушания назначены на 19 сентября.

Суд отказался запретить монтаж газотурбинных установок, приобретенных по договору от 16 октября 2015 года, заявив: истец не представил каких-либо доказательств того, что действия "Технопромэкспорта" нанесут ущерб и сделают невозможным исполнением решения суда.

"Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, не могут быть положены судом в основу удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска" – говорится в определении суда.

Напомним, что российское предприятие "Технопромэкспорт" приобрело у немецкой компании Siemens четыре газовые турбины, якобы для установки в Тюмени. В начале июля руководство Siemens заявило, что две из четырех турбин были доставлены в Крым против воли и без ведома руководства компании. 12 июля концерн Siemens подал судебный иск против "Технопромэкспорта", требуя вернуть турбины в пункт назначения оборудования.

Несколькими днями позже источники информационного агентства Reuters сообщили, что в порт Феодосии были доставлены две новые газовые турбины – предположительно, немецкой компании Siemens. Источники информационного агентства не располагали подтверждением того, что доставленные в Феодосию турбины действительно произведены концерном Siemens, однако утверждали, что форма и размер оборудования подходят под описание германских турбин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что турбины для Крыма произведены в России.

19 июня 2017 года Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В частности, под санкции попадает импорт из Евросоюза энергетического оборудования. Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 августа 2017 г.
ЕС расширит санкции против России из-за поставок в Крым немецких турбин
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июля 2017 г.
СМИ: в Германии заявили о возможном осложнении отношений с Россией из-за поставок в Крым немецких турбин
// NEWSru.co.il // В мире // 13 июля 2017 г.
Reuters: Россия продолжает в обход санкций поставлять в Крым немецкие турбины
// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2017 г.
Иран продает России турбины для крымских ТЭЦ – в обход санкций ЕС
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июня 2015 г.
"Ведомости": Siemens продаст Крыму турбины для электростанций – в обход санкций







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