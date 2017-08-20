Один из пострадавших при нападении в Сургуте находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в Сургуте находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в департаменте общественных связей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

"Один из семи пострадавших в крайне тяжелом состоянии, трое в тяжелом, трое в состоянии средней тяжести", – цитирует сообщение ТАСС.

В субботу, 19 августа, мужчина в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута, ранив семь человек. На место сразу прибыли полицейские, нападавший пытался оказать сопротивление и был ликвидирован.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Личность преступника установлена: это 23-летний Бабичел Абдурахманов. По некоторым данным, он являлся уроженцем Северного Кавказа. Проверяется информация о возможных психических расстройствах преступника.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ.