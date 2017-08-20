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В Стокгольме убит выходец из Газы, ХАМАС не исключает ликвидацию израильскими спецслужбами

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
В Стокгольме убит выходец из Газы, ХАМАС не исключает ликвидацию израильскими спецслужбами

Вечером в субботу, 19 августа, в Стокгольме неизвестными был застрелен Мухаммад Тахсин аль-Баззам, проживавший в Швеции уроженец сектора Газы, ранее отбывавший срок в израильской тюрьме за террористическую деятельность.

Судя по сообщению "Палестинского информационного центра", принадлежащего террористической организации ХАМАС, аль-Баззаму было 28 лет. Однако в том же сообщении говорится, что он проживал в Швеции со своей семьей в течение последних 10 лет после того, как освободился из израильской тюрьмы и покинул сектор Газы. Информация о периоде проживания в Швеции позволяет усомниться в точности сведений о возрасте убитого.

ПИЦ отмечает, что аль-Баззам был убит "при таинственных обстоятельствах". Шведские правоохранительные органы пока не могут назвать мотивы убийства. Семья убитого дополнительных разъяснений не дает.

В сообщении сказано, что аль-Баззама застрелили двумя пулями – в шею и в голову.

Редакция сайта ХАМАСа не исключает, что речь идет о заказном убийстве, к которому, как и в случае с ликвидацией в Тунисе инженера Мухаммада аз-Зауари, разрабатывавшего беспилотные самолеты, могут быть причастны израильские спецслужбы. Однако никаких сведений, подтверждающих эту версию, не приводится.



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