"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

Спустя сутки после теракта на рождественском базаре в Берлине террористическая группировка "Исламское государство" распространила заявление, котором взяла на себя ответственность за эту атаку.

Заявление было опубликовано исламским агентством "Аль-Амак". В нем говорится, что "теракт в Берлине был осуществлен солдатом "Исламского государства" с целью нанесения удара по коалиции".

