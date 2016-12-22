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В мире

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

время публикации: 20 декабря 2016 г., 22:00 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 17:22 блог версия для печати фото
На месте теракта. Берлин, 20 декаря
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
На месте теракта. Берлин, 20 декаря

Спустя сутки после теракта на рождественском базаре в Берлине террористическая группировка "Исламское государство" распространила заявление, котором взяла на себя ответственность за эту атаку.

Заявление было опубликовано исламским агентством "Аль-Амак". В нем говорится, что "теракт в Берлине был осуществлен солдатом "Исламского государства" с целью нанесения удара по коалиции".

Сайт Washington Post, в свою очередь, напоминает, что "Исламское государство", угрожавшее Европе терактами, в качестве одной из возможных целей называла рождественские ярмарки.

Тем временем, Федеральная прокуратура Германии сообщила, что мигрант из Пакистана, который был задержан недалеко от места теракта в Берлине и которого следственные органы подозревали в причастности к нападению, после беседы со следователями был освобожден без каких-либо ограничений.

"Имеющиеся на настоящий момент результаты расследования не дают оснований подозревать задержанного в совершении преступления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее прокурор Германии Петер Франк предупреждал, что "полиция, возможно, задержала не того человека".

Освобождение единственного подозреваемого означает, что настоящий террорист по-прежнему находится на свободе. Он вооружен и представляет опасность.

Германские СМИ сообщают о высоком уровне угрозы и повышенных мерах безопасности, предпринимаемых в больших городах. Многие ярмарочные комплексы, подобные тому, который накануне подвергся атаке террориста, во вторник, 20 декабря, остались закрытыми. Их администрация заявляет, что они не хотят подвергать риску своих посетителей.

ФОТОРЕПОРТАЖИ
- Теракт на Рождественском базаре в Берлине
- Берлин после рождественского теракта

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. На площади Брайтшайдплац перед церковью были установлены торговые палатки, в которых продавались рождественские игрушки и украшения, а также было открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

У грузовика были польские номерные знаки. Он должен был доставить из Италии в Берлин металлические конструкции. Однако владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, сообщил, что связь с водителем потеряна еще в обеденные часы. Позднее было найдено тело водителя. Он был застрелен.

Власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек. В больницы были доставлены 48 пострадавших, днем 20 декабря 24 пациента были выписаны. Состояние 18 раненых оценивается как тяжелое.

Среди пострадавших - гражданин Израиля, 60-летний житель Герцлии Рами Элиаким. По словам врачей, после операции угроза для его жизни миновала.

МИД и консульство Израиля в Берлине пытаются выяснить судьбу жены Рами Элиакима. Пока она числится пропавшей без вести. Известно, что вечером они вместе вышли из гостиницы, а потом не вернулись в отель.



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