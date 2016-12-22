Теракт в Берлине: число погибших увеличилось до 12

По состоянию на утро вторника, 20 декабря, власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, десятки людей получили ранения и травмы.

Около полудня во вторник, 20 декабря, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что в результате теракта в Берлине вечером в понедельник был тяжело ранен израильский гражданин. В настоящее время он находится в больнице, в отделении интенсивной терапии. Уточняются сведения о судьбе жены этого гражданина. Пока она числится пропавшей без вести. Известно, что вечером они вместе вышли из гостиницы, а потом не вернулись в отель.

- Теракт на Рождественском базаре в Берлине. Фоторепортаж

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац.

В больницы были доставлены 48 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

У грузовика были польские номерные знаки. Человек, находившийся за рулем, задержан. Его личность устанавливается.

В некоторых публикациях утверждается, что задержанный является мигрантом из Пакистана, который прибыл в Германию прошлой зимой. В частности, издание Bild пишет, что за рулем грузовика находился гражданин Пакистана, прибывший в немецкий город Пассау (юго-восток Германии) 31 декабря 2015 года, которые ранее неоднократно задерживался полицией за мелкие правонарушения.

По данным немецкой газеты Die Welt, полиция опознала террориста как 23-летнего Наведа Б. из Пакистана. Издание также публикует дату рождения террориста: 1 января 1993 года. Die Welt пишет, что спецназ немецкой полиции совершил облаву на один из ангаров аэропорта Берлин-Темпельхоф, где располагался центр для беженцев, в котором проживал подозреваемый.

Немецкие СМИ сообщают, что в грузовике был обнаружен труп мужчины, гражданина Польши. Возможно, речь идет о человеке, который первоначально был водителем этого грузовика.

Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

После сообщения об инциденте, похожем на ДТП, на площадь были отправлены десятки машин "скорой помощи" и спасательных служб. Все въезды на Брайтшайдплац были перекрыты. К месту трагедии пропускали только машины спасательных служб.

Представители полиции Германии не сразу стали называть происшествие "терактом". Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер попросил немцев не торопиться с выводами о том, что случившееся в Берлине является терактом.

Утром 20 декабря полиция подтвердила, что, согласно предварительным выводам следствия, речь идет о террористическом акте.

Польский телеканал TVN24 передал, что грузовик принадлежит фирме, расположенной в Гданьске. По словам владельца фирмы, за рулем машины, которая должна была доставить груз из Италии в Берлин, находился его двоюродный брат. Однако, по его словам, около полудня кузен перестал отвечать на телефонные звонки. Возможно, грузовик был угнан.





