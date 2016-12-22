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В мире

Среди пострадавших в берлинском теракте есть израильтянин: он тяжело ранен, его жену ищут

время публикации: 20 декабря 2016 г., 12:10 | последнее обновление: 20 декабря 2016 г., 21:30 блог версия для печати фото
Берлин, 19 декабря 2016 года
Берлин, 19 декабря 2016 года
Берлин, 19 декабря 2016 года

Около полудня во вторник, 20 декабря, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что в результате теракта в Берлине вечером в понедельник был тяжело ранен израильский гражданин. В настоящее время он находится в больнице, в отделении интенсивной терапии.

Уточняются сведения о судьбе жены этого гражданина. Пока она числится пропавшей без вести.

Известно, что вечером они вместе вышли из гостиницы, а потом не вернулись в отель.

После 17:00 было разрешено к публикации имя раненого. Это 60-летний житель Герцлии Рами Элькаям. Раввин еврейской общины Берлина Иегуда Тайхтель сообщил сайту Walla News, что он побывал в больнице. По словам врачей, после операции угроза для жизни Рами Элькаяма миновала.

Власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек. В больницы были доставлены 48 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Вечером 20 декабря полиция Германии сообщила, что 24 человека выписаны из больниц. Состояние 18 раненых остается тяжелым.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в связи с трагическими событиями в Берлине: "Израиль осуждает атаку в Германии, по всей видимости, террористическую. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и, конечно, немецкому правительству. Желаем скорейшего выздоровления раненым, среди которых есть гражданин Израиля. Это нападение встает в один ряд с другими преступными деяниями – терроризм бесчинствует повсюду, и победить его можно, только если бороться с ним. И мы победим его, но сделаем это гораздо быстрее, если все свободные нации, находящиеся под ударом, объединят усилия, чтобы нанести поражение террору".

ФОТОРЕПОРТАЖИ
- Теракт на Рождественском базаре в Берлине
- Берлин после рождественского теракта

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац.

У грузовика были польские номерные знаки. Человек, находившийся за рулем, задержан. В некоторых публикациях утверждалось, что задержанный является мигрантом из Пакистана, который прибыл в Германию прошлой зимой. В частности, издание Bild пишет, что за рулем грузовика находился гражданин Пакистана, прибывший в немецкий город Пассау (юго-восток Германии) 31 декабря 2015 года, которые ранее неоднократно задерживался полицией за мелкие правонарушения.

По данным немецкой газеты Die Welt, полиция опознала террориста как 23-летнего Наведа Б. из Пакистана. Издание также публикует дату рождения террориста: 1 января 1993 года. Die Welt пишет, что спецназ немецкой полиции совершил облаву на один из ангаров аэропорта Берлин-Темпельхоф, где располагался центр для беженцев, в котором проживал подозреваемый.

Однако позже Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщил, что полицией по подозрению в причастности к теракту в Берлине был задержан "не тот человек". В публикации со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах Германии утверждается, что террорист остается не свободе.

Вечером 20 декабря полиция сообщила, что задержанный, мигрант из Пакистана, к теракту непричастен, и после допроса он был освобожден. Таким образом, настоящий террорист находится на свободе. Он вооружен и опасен.

Немецкие СМИ сообщают, что в грузовике был обнаружен труп мужчины, гражданина Польши. Возможно, речь идет о человеке, который первоначально был водителем этого грузовика.

Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

После сообщения об инциденте, похожем на ДТП, на площадь были отправлены десятки машин "скорой помощи" и спасательных служб. Все въезды на Брайтшайдплац были перекрыты. К месту трагедии пропускали только машины спасательных служб.

Представители полиции Германии не сразу стали называть происшествие "терактом". Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер попросил немцев не торопиться с выводами о том, что случившееся в Берлине является терактом.

Утром 20 декабря полиция подтвердила, что, согласно предварительным выводам следствия, речь идет о террористическом акте.

Польский телеканал TVN24 передал, что грузовик принадлежит фирме, расположенной в Гданьске. По словам владельца фирмы, за рулем машины, которая должна была доставить груз из Италии в Берлин, находился его двоюродный брат. Однако, по его словам, около полудня кузен перестал отвечать на телефонные звонки. Очевидно, грузовик был угнан.



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