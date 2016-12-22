Среди пострадавших в берлинском теракте есть израильтянин: он тяжело ранен, его жену ищут

Около полудня во вторник, 20 декабря, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что в результате теракта в Берлине вечером в понедельник был тяжело ранен израильский гражданин. В настоящее время он находится в больнице, в отделении интенсивной терапии.

Уточняются сведения о судьбе жены этого гражданина. Пока она числится пропавшей без вести.

Известно, что вечером они вместе вышли из гостиницы, а потом не вернулись в отель.

После 17:00 было разрешено к публикации имя раненого. Это 60-летний житель Герцлии Рами Элькаям. Раввин еврейской общины Берлина Иегуда Тайхтель сообщил сайту Walla News, что он побывал в больнице. По словам врачей, после операции угроза для жизни Рами Элькаяма миновала.

Власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек. В больницы были доставлены 48 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Вечером 20 декабря полиция Германии сообщила, что 24 человека выписаны из больниц. Состояние 18 раненых остается тяжелым.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в связи с трагическими событиями в Берлине: "Израиль осуждает атаку в Германии, по всей видимости, террористическую. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и, конечно, немецкому правительству. Желаем скорейшего выздоровления раненым, среди которых есть гражданин Израиля. Это нападение встает в один ряд с другими преступными деяниями – терроризм бесчинствует повсюду, и победить его можно, только если бороться с ним. И мы победим его, но сделаем это гораздо быстрее, если все свободные нации, находящиеся под ударом, объединят усилия, чтобы нанести поражение террору".

ФОТОРЕПОРТАЖИ

- Теракт на Рождественском базаре в Берлине

- Берлин после рождественского теракта

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац.

У грузовика были польские номерные знаки. Человек, находившийся за рулем, задержан. В некоторых публикациях утверждалось, что задержанный является мигрантом из Пакистана, который прибыл в Германию прошлой зимой. В частности, издание Bild пишет, что за рулем грузовика находился гражданин Пакистана, прибывший в немецкий город Пассау (юго-восток Германии) 31 декабря 2015 года, которые ранее неоднократно задерживался полицией за мелкие правонарушения.

По данным немецкой газеты Die Welt, полиция опознала террориста как 23-летнего Наведа Б. из Пакистана. Издание также публикует дату рождения террориста: 1 января 1993 года. Die Welt пишет, что спецназ немецкой полиции совершил облаву на один из ангаров аэропорта Берлин-Темпельхоф, где располагался центр для беженцев, в котором проживал подозреваемый.

Однако позже Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщил, что полицией по подозрению в причастности к теракту в Берлине был задержан "не тот человек". В публикации со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах Германии утверждается, что террорист остается не свободе.

Вечером 20 декабря полиция сообщила, что задержанный, мигрант из Пакистана, к теракту непричастен, и после допроса он был освобожден. Таким образом, настоящий террорист находится на свободе. Он вооружен и опасен.

Немецкие СМИ сообщают, что в грузовике был обнаружен труп мужчины, гражданина Польши. Возможно, речь идет о человеке, который первоначально был водителем этого грузовика.

Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

После сообщения об инциденте, похожем на ДТП, на площадь были отправлены десятки машин "скорой помощи" и спасательных служб. Все въезды на Брайтшайдплац были перекрыты. К месту трагедии пропускали только машины спасательных служб.

Представители полиции Германии не сразу стали называть происшествие "терактом". Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер попросил немцев не торопиться с выводами о том, что случившееся в Берлине является терактом.

Утром 20 декабря полиция подтвердила, что, согласно предварительным выводам следствия, речь идет о террористическом акте.

Польский телеканал TVN24 передал, что грузовик принадлежит фирме, расположенной в Гданьске. По словам владельца фирмы, за рулем машины, которая должна была доставить груз из Италии в Берлин, находился его двоюродный брат. Однако, по его словам, около полудня кузен перестал отвечать на телефонные звонки. Очевидно, грузовик был угнан.





