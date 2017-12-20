Генассамблея ООН экстренно обсудит статус Иерусалима. Хейли обещает "взять на заметку друзей", проголосовавших против США

В четверг, 21 декабря, состоится заседание экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН, созванное на основании резолюции 377А от 1950 года в рамках формулы "Единство ради мира". Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совбеза ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации.

Заседание, созванное по требованию Палестинской автономии, технически является уже 19-м продолжением экстренной сессии, инициированной Катаром в 1997 году по вопросу "Восточного Иерусалима и оккупированных Израилем территорий". Предыдущее заседание созывалось в январе 2009 года в связи с контртеррористической операцией "Литой свинец" в секторе Газы.

Отметим, что из 10 экстренных сессий Генассамблеи ООН, проведенных за историю этой организации, четыре были посвящены Израилю (1967, 1980-1982, 1982, 1997-).

Новое совещание будет посвящено решению США признать Иерусалим столицей Израиля. 193 странам-членам ООН будет предложено рассмотреть выдвинутую Египтом на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию, призывающую США пересмотреть свою позицию по Иерусалиму. В Совбезе за резолюцию проголосовали 14 членов из 15, однако США, как постоянный член совета, проголосовав против наложили вето.

В отличие от резолюций Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи имеют только рекомендательный характер.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в обращении к представителям других стран-членов ООН предупредила, что США запомнят всех, кто проголосует за критикующую Вашингтон резолюцию.

"В ООН нас всегда просили больше делать и больше давать. Поэтому когда мы принимаем решение на основании желаний американского народа по поводу места размещения НАШЕГО посольства, мы не ждем осуждения со стороны тех, кому мы помогали. В четверг будет голосование, критикующее наш выбор, и США возьмут на заметку каждый голос, отданный против них", - написала Хейли.

Напомним, что в египетском проекте резолюции, вынесенном 18 декабря на рассмотрение СБ ООН, говорилось, что "любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". В документе также содержался призыв ко всем государствам "воздерживаться от открытия дипломатических представительств в Священном городе Иерусалим".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала этот проект и заявила, что Организации Объединенных Наций является центром враждебного отношения к "самой прочной демократии на Ближнем Востоке". Она отметила, что Израиль на протяжении десятилетий сталкивается с предвзятостью со стороны ООН. Хейли также сказала, что ровно год назад США допустили ошибку, воздержавшись по резолюции по Ближнему Востоку, и пообещала, что таких ошибок со стороны Вашингтона больше не будет.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Хейли за поддержку Израиля. "Спасибо, посол Хейли. В дни Хануки вы говорили, как Маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию. Правда победила ложь", – написал Нетаниягу в своем Facebook.





