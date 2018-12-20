Теракт в Марокко: туристкам из Скандинавии отрезали головы

Обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланд были обнаружены 17 декабря в лесу в Атласских горах, где разбили палатку путешественницы.

Спустя два дня в интернет была выложена видеозапись, где мужчина отрезает женщине голову кухонным ножом, голос за кадром комментирует: "Это вам за Сирию – вот головы ваших богов", пишет в четверг, 20 декабря, сайт телеканала "Аль-Джазира".

Сотрудники PET, разведывательной службы Дании, подтверждает подлинность видеоролика и полагает, что ответственность за это чудовищное преступление несет террористическая группировка ИГ.

В минувшую среду прокуратура города Рабат, столицы королевства Марокко, объявила об аресте одного из преступников. Задержанный является членом некой вооруженной группировки, название которой пресса не приводит.