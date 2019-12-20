Главный прокурор МУС: есть основания для расследования военных преступлений в секторе Газы

В пятницу, 20 декабря, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газы, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год, сообщает АР.

"Я довольна тем, что найдены разумные основания для начала расследования ситуации в Палестине", - сказала главный прокурор МУС.

В этот же день юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал заявление о том, что Израиль не признает юрисдикцию суда, сообщает JPost.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение главного прокурора МУС, сказав: "Это черный день для правды и справедливости – превращение Международного уголовного суда в политическое оружие против Израиля".

Решение Фату Бенсуда осудил глава израильского МИД Исраэль Кац, подчеркнувший, что "МУС попирает международное право, уступая палестинской пропаганде".

Между тем, глава исполкома ООП Саиб Арикат назвал решение МУС "позитивным и обнадеживающим шагом, приближающим начало уголовного расследования военных преступлений и отмену неприкосновенности тех, кто их совершает". Также информационное агентство Рамаллы,Wafa, публикует официальное заявление ПНА, приветствующей "начало расследования военных преступлений оккупации".

Министерство иностранных дел Израиля ранее заявило, что обращение ПНА в Международный уголовный суд в Гааге не имеет юридической силы: конфликт не подпадает под юрисдикцию суда, поскольку еврейское государство не является членом суда, а ПНА – государством. Кроме того, палестинцы продолжают террористическую деятельность, а ХАМАС использует людей в качестве живого щита.

"Израиль ожидает, что Международный уголовный суд не поддастся палестинскому давлению и даст отпор попыткам политизировать ее деятельность, вопреки имеющемуся мандату", - заявлял израильский МИД, добавляя, что Израиль – демократическое государство с независимой судебной системой, способной вести самостоятельные расследования.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас подписал Римский статут 31 декабря 2014 года, поэтому МУС не может расследовать подозрения в преступлениях против палестинцев, совершенные до января 2015 года.

Напомним, что 22 мая 2018 года министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики, прибывший в Гаагу, передал главному прокурору суда просьбу начать расследование действий Израиля как "оккупационной силы". Эта просьба не ограничивалась последними событиями в секторе Газы.