Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
9 - 21°
Эйлат:
11 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире20 декабря 2019 г., 17:13

Главный прокурор МУС: есть основания для расследования военных преступлений в секторе Газы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Здание Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда

В пятницу, 20 декабря, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газы, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год, сообщает АР.

"Я довольна тем, что найдены разумные основания для начала расследования ситуации в Палестине", - сказала главный прокурор МУС.

В этот же день юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал заявление о том, что Израиль не признает юрисдикцию суда, сообщает JPost.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение главного прокурора МУС, сказав: "Это черный день для правды и справедливости – превращение Международного уголовного суда в политическое оружие против Израиля".

Решение Фату Бенсуда осудил глава израильского МИД Исраэль Кац, подчеркнувший, что "МУС попирает международное право, уступая палестинской пропаганде".

Между тем, глава исполкома ООП Саиб Арикат назвал решение МУС "позитивным и обнадеживающим шагом, приближающим начало уголовного расследования военных преступлений и отмену неприкосновенности тех, кто их совершает". Также информационное агентство Рамаллы,Wafa, публикует официальное заявление ПНА, приветствующей "начало расследования военных преступлений оккупации".

Министерство иностранных дел Израиля ранее заявило, что обращение ПНА в Международный уголовный суд в Гааге не имеет юридической силы: конфликт не подпадает под юрисдикцию суда, поскольку еврейское государство не является членом суда, а ПНА – государством. Кроме того, палестинцы продолжают террористическую деятельность, а ХАМАС использует людей в качестве живого щита.

"Израиль ожидает, что Международный уголовный суд не поддастся палестинскому давлению и даст отпор попыткам политизировать ее деятельность, вопреки имеющемуся мандату", - заявлял израильский МИД, добавляя, что Израиль – демократическое государство с независимой судебной системой, способной вести самостоятельные расследования.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас подписал Римский статут 31 декабря 2014 года, поэтому МУС не может расследовать подозрения в преступлениях против палестинцев, совершенные до января 2015 года.

Напомним, что 22 мая 2018 года министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики, прибывший в Гаагу, передал главному прокурору суда просьбу начать расследование действий Израиля как "оккупационной силы". Эта просьба не ограничивалась последними событиями в секторе Газы.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 мая 2018
Главный прокурор МУС: "Иск ПНА к Израилю не будет рассмотрен в экстренном порядке"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 мая 2018
ПНА подала на Израиль в Международный суд, МИД Израиля: "Обращение лишено юридической силы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 мая 2018
ЛАГ призвала Международный суд расследовать "израильские преступления"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 мая 2018
МИД Ирана о событиях в Газе: "Тель-авивский режим должен предстать перед международным судом"


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:13 Главный прокурор МУС: есть основания для расследования военных преступлений в секторе Газы
16:37 Министерство связи РФ проведет учения в рамках закона об изоляции Рунета
15:55 На Кипре освобождены из-под стражи сотрудники фирмы, принадлежащей бывшему офицеру ЦАХАЛа
15:34 Зеленский раскритиковал Верховную Раду, провалившую закон о легализации игорного бизнеса
12:47 Мать стрелявшего около здания ФСБ на Лубянке: он общался "с какими-то арабами"
10:34 Судно с туристами врезалось в яхту россиянина на Пхукете, есть жертвы
03:14 Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы. Уточненные данные
21:54 На Кипре по подозрению в шпионаже задержаны три сотрудника фирмы, принадлежащей выходцу из военной разведки ЦАХАЛа
21:37 На Гавайях задержан злоумышленник, разграбивший и осквернивший синагогу в Беверли-Хиллз
21:23 Израильтянка, осужденная в США за продажу бинарных опционов, получила 22 года тюрьмы
...