В Нью-Йорке внезапно скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин

Вечером в понедельник, 20 февраля, МИД РФ сообщил о смерти Виталия Чуркина, постоянного представителя России в ООН, который умер на рабочем посту.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин", – приводит текст официального сообщения газета "Коммерсант".

Как сообщают американские информационные агентства, Виталий Чуркин находился в здании представительства России при ООН на 67-й улице в Нью-Йорке, когда пожаловался на боль в сердце. Спустя короткое время он был найден лежащим на полу. Российский дипломат был доставлен в больницу, однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

Американское издание New York Post сообщило, что причиной смерти российского постпреда стал сердечный приступ.

Информация о смерти представителя России в ООН появилась утром по восточно-американскому времени. Заседание ООН в Нью-Йорке началось с минуты молчания.

Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя РФ при ООН и СБ ООН с 8 апреля 2006 года. До этого он был послом по особым поручениям МИД России.