20 февраля 2017 г.
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Начался визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Сингапур и Австралию

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Ли Сянь Лун в Сингапуре. 20 февраля 2017 года
Биньямин Нетаниягу и Ли Сянь Лун в Сингапуре. 20 февраля 2017 года
Биньямин Нетаниягу и Ли Сянь Лун в Сингапуре. 20 февраля 2017 года

В Сингапуре проходит встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его сингапурского коллеги Ли Сянь Луна, сообщает радиостанция "Решет Бет". Речь идет о первом в истории визите премьер-министра Израиля в Сингапур, и целью его является развитие экономических связей Израиля с этой страной.

Ранее глава правительства Израиля встретился с президентом Сингапура Тони Таном. В ходе встречи обсуждалась возможность открытия линии прямого авиасообщения между двумя странами.

Визит Нетаниягу в Сингапур проходит через год после первого посещения Израиля главой правительства этого островного государства. В ходе визита в Израиль Ли Сянь Лун обсуждал с Биньямином Нетаниягу темы сотрудничества в вопросах кибербезопасности, обороны, экономики и торговли. Сингапурский премьер-министр встречался также с лидерами израильской высокотехнологичной промышленности и принял участие в церемонии подписания договоров о сотрудничестве между Еврейским университетом и тремя сингапурскими вузами.

Журналисты, сопровождающие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в поездке в Сингапур и Австралию, цитируют слова высокопоставленного источника в делегации, заявившего, что Израиль еще не пришел к соглашению с администрацией Дональда Трампа о строительстве в поселениях. По словам источника, создан механизм, подробности которого будут выработаны после возвращения Биньямина Нетаниягу из Сингапура и Австралии. По словам источника, к настоящему моменту неизвестно, сумеет ли правительство выполнить свое обещание и создать новое поселение для жителей Амоны. В свою очередь, депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди") заявил в интервью радиостанции "Решет Бет", что его партия "окажет помощь премьер-министру в выполнении обещания, данного от имени всего правительства".

Источник заявил, что на повестке дня находятся многочисленные инициативы по укреплению связей с арабскими странами, однако отказался сообщить подробности или прокомментировать информацию, опубликованную накануне газетой "Гаарец" о встрече между Биньямином Нетаниягу, бывшим госсекретарем Джоном Керри, президентом Египта Абд Аль-Фаттахом ас-Сиси и королем Абдаллой II.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2016 г.
Премьер-министр Сингапура впервые посетил Израиль







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